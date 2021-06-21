Губернатор Челябинской области Алексей Текслер привился от коронавируса

Губернатор сделал прививку в одной из поликлиник Челябинска. Фото: gubernator74.ru

В понедельник, 21 июня, губернатор Челябинской области привился от коронавируса. Сделал он это в одной из поликлиник областного центра. Губернатор ранее собщал, что у него были выявлены антитела, но минуло полгода, потому он принял решение вакцинироваться.

— Вакцинация — это в первую очередь ответственность перед теми людьми, с кем ты рядом, с кем работаешь, ответственность перед семьей, перед близкими. Важно понимать, что во многом от нас зависит эпидемиологическая ситуация в регионе. Мы видим, что ежедневно фиксируют все больше заражений. Противопоставить росту заболеваемости мы можем только вакцинацию. Важно, чтобы у нас был коллективный иммунитет. Призываю всех и каждого, кто еще не вакцинировался, даже, если вы переболели, пройти вакцинацию. Крайне важно, чтобы в нашем регионе была благополучная эпидобстановка, и это зависит только от нас.

Напомним, в Челябинской области созданы все условия для прохождения вакцинации: действует около 160 прививочных пунктов. Привиться можно и в поликлинике, в удобное время, и в ТРК по выходным дням. Более того, по субботам и воскресеньям мобильные врачебные бригады работают в парках, в СНТ; прививочные кабинеты открыты и в лечебно-профилактических учреждениях.

В Челябинскую область поступило более 381 тыс. комплектов вакцины. Первым компонентом вакцины в области привито более 358 тыс. человек. Завершили вакцинацию 300 тыс. южноуральцев. Для формирования коллективного иммунитета в регионе нужно привить около 1,3 млн человек.

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