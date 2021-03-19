Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объяснил, почему не сделал прививку от коронавируса

Текслер признался, что у него есть антитела
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер еще не сделал прививку от коронавируса. По словам главы региона, у него есть антитела, поэтому необходимости вакцинироваться пока нет.
— Лично я пока не вакцинировался, потому что у меня есть антитела, — признался Алексей Текслер в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск». — Как только целесообразность появится, я сделаю прививку.
Текслер также добавил, что в регионе активно идет вакцинация — область получила 116 тыс. вакцин, 95% из которых уже использованы.
Полное интервью с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером читайте в нашем материале.
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