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Коронавирус Covid-1919 марта 2021 7:12

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объяснил, почему не сделал прививку от коронавируса

Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск»
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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Текслер признался, что у него есть антитела

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер еще не сделал прививку от коронавируса. По словам главы региона, у него есть антитела, поэтому необходимости вакцинироваться пока нет.

— Лично я пока не вакцинировался, потому что у меня есть антитела, — признался Алексей Текслер в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск». — Как только целесообразность появится, я сделаю прививку.

Текслер также добавил, что в регионе активно идет вакцинация — область получила 116 тыс. вакцин, 95% из которых уже использованы.

Полное интервью с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером читайте в нашем материале.

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