Партия «Новые люди» в Челябинске подготовила к выборам 300 волонтеров

Обучение волонтёров партии «Новые люди». Фото: Денис Малухин

Партия «Новые люди» активно готовится к выборам в Челябинской области. С 19 по 22 июня на берегу озера Сугояк специально приглашенные эксперты обучили 300 волонтеров из Чебаркуля, Миасса, Златоуста и других городов области.

Обучение прошло в формате квеста: ребята разделились на пять команд от вымышленных партий и провели импровизированную избирательную кампанию. В игровой форме активисты учились побеждать в условиях многопартийной конкуренции, доказывая, что их партия лучше.

Обучение волонтёров партии «Новые люди». Фото: Денис Малухин

За победу боролись: «Партия Реалистов», «Партия Решение», «Партия Перемен», «Партия Продвижение» и «Партия «Позитивное сообщество». Участники проявили себя на дебатах, а также научились приемам агитации в условиях жестких ограничений во время пандемии.

- Команды должны были выработать решения для реальных проблем региона. В центре внимания были: экология, ЖКХ, благоустройство города, открытие культурных и спортивных площадок. Некоторые предложенные решения партия взяла на вооружение. Это была настоящая борьба идей. К нам на слет приехали целеустремленные люди. Все они готовы вместе с нами работать на благо общества, - рассказал руководитель челябинского отделения партии «Новые люди» Максим Гулин.

Обучение волонтёров партии «Новые люди». Фото: Денис Малухин

Напомним, партия «Новые люди» создана в 2020 году основателем и президентом научно-производственной компании Faberlic Алексеем Нечаевым. На предстоящих выборах в Государственную Думу РФ партия планирует выставить более 200 кандидатов в депутаты. На данный момент в Челябинской области открыто 15 центров поддержки партии, в ближайшее время Новые люди удвоят их число.