«Если немецкий квартал снесут – это подтвердит, что Челябинск – город уродов»: краевед Юрий Латышев о том, почему уникальные дома не признают памятником культуры

Немецкие дома, по словам Латышева, уже ремонтируют Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В Челябинске в очередной раз отказались признавать дома немецкого квартала в Металлургическом районе объектом культурного наследия. КП-Челябинск поговорил с краеведом, координатором проекта «АрхиСтраж» Юрием Латышевым, чтобы узнать, чем это грозит «маленькой Баварии». Публикуем его рассуждения в авторской колонке.

— Новая государственная историко-культурная экспертиза, которую провела эксперт из Пензы, по домам на улице Социалистической в очередной раз отрицательная. Формально к ней сложнее придраться, но я все же считаю, что она заказная. И заказ этот идет от наших областных чиновников, которым надоели жалобы жителей этих домов.

А тут — семь зданий на улице Социалистической — не признают объектом культурного наследия. Найдется застройщик, который их снесет, а жителей переселят. Так проще, чем заниматься ремонтом. Насколько я знаю, капремонт в домах все-таки начали. Но большая часть местных жителей против — им нужен только снос. Хотя нет никаких актов технического состояния, доказывающих, что здания непригодны для жизни.

Юрий Латышев считает, что немецкий квартал может стать изюминкой Челябинска

При этом два года назад я получал ответ вице-губернатора Сергея Шаля, что даже если квартал не признают памятником культуры и истории, сносить его необязательно, возможно сохранить их архитектурный облик. Вот и посмотрим, кто болтун, а кто нет.

Если бы дома признали объектом культурного наследия, то прежде всего там нужно было бы продолжить ремонт, убрать застекленные балконы (что понятно жильцам не нравится). Тогда квартал стал бы изюминкой Челябинска. Ведь я и другие архитекторы, хоть сколько-нибудь понимающие в экстерьере городов, заявляем: такого комплекса в России больше нет нигде. Что-то похожее есть в Калининграде, неудивительно — это бывшая часть Германии. Часто приводят мне в пример Магнитогорск. Да, там есть дома, построенные немецкими архитекторами, но они совершенно в другом стиле, более примитивном, построенные в период конструктивизма. А наши дома — более традиционные, это классический баварский стиль. Для Челябинска квартал — уникален, и сносить его — кощунство.

Я как мог что-то делал. Но понял, что никому это не нужно. Говорят, да-да, надо сохранять, а дальше слов дело не идет. Еще можно бороться, но это большая многомесячная работа. И тут нужны деньги. Требуется альтернативная экспертиза, которую нужно будет предоставлять в суд, чтобы опротестовать акт пензенского эксперта. Это все реально, но сложно.

И самое обидное — никому не надо. Если этот комплекс зданий уничтожат, это подтвердит, что Челябинск — город уродов. Тех, кому город безразличен. Снесут и поставят панельки, делов-то. Даже в стратегии развития Челябинска до 2035 года в основных положениях нет ничего о том, что сохранять памятники культуры. Есть лишь небольшой пункт, что нужно определять границы исторического центра. Но пока они их 15 лет будут определять, от исторического центра ничего не останется.

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