2020-03-03T17:13:33+03:00
Общество

Краеведы снова отстояли «немецкий квартал» в Челябинске

За уникальный ансамбль домов на ЧМЗ они бились в суде почти год
Валентина ВАГАНОВА
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Дома на улице Социалистической обладают уникальной архитектурой.Дома на улице Социалистической обладают уникальной архитектурой.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Во вторник, 3 марта, Центральный районный суд повторно признал экспертизу госкомитета по охране культурного наследия по «немецкому кварталу» несостоятельной.

«Маленькую баварию» на улице Социалистической исключили из реестра культурного наследия весной прошлого года перед капремонтом. Руководитель группы «Архистраж» Юрий Латышев потребовал признать исключение квартала из числа ценных строений незаконным и назначить повторную экспертизу. Суд краевед выиграл. Но чиновники подали апелляцию. Дело вернули на повторное рассмотрение с требованием привлечь к процессу жителей исторических домов.

По словам краеведа, люди жаловались в суде на плохое состояние своего жилья. Но это к сути вопроса не имело отношения, на статус домов это не влияет. Поэтому суд оставил решение прежним.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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