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Общество22 июня 2021 21:33

«Всё, квартиры нет»: жители Залесья рассказали, как спасались после удара молнии по дому

Без жилья остались десятки человек
Рустам ЯХИНРустам ЯХИН
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Жильцам дома только дали забрать своих домашних животных

Жильцам дома только дали забрать своих домашних животных

Фото: Кирилл САДЫКОВ

После пожара, произошедшего из-за удара молнии, жильцы пострадавшего дома в поселке Залесье под Челябинском оказались в безвыходной ситуации. Хотя открытое горение и было ликвидировано, дом оказался временно непригоден для жилья — не работает электричество, квартиры на первом этаже залиты водой. Жильцы дома в шоке от случившегося.

Очевидцы рассказывают, что пожарные приехали через 7 минут после звонка

Очевидцы рассказывают, что пожарные приехали через 7 минут после звонка

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сразу после удара молнии не все жители сообразили, что именно горит крыша. Большинство из них сразу побежали проверять своих родных и близких.

— Я находился на улице, когда начался пожар. Забежал в дом и сообщил родителям о произошедшем. Они вышли на балкон и посмотрели на площадку. Потом нам крикнули, что у нас горит крыша. Мы сразу позвонили в МЧС. Пожарные приехали где-то минут через семь, — рассказал житель дома Иван Гладков.

На месте ЧП были развернуты два боевых участка

На месте ЧП были развернуты два боевых участка

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Также был создан оперативный штаб

Также был создан оперативный штаб

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Открытое горение было ликвидировано около девяти часов вечера

Открытое горение было ликвидировано около девяти часов вечера

Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Меня трясло, когда все полыхало. Сейчас я пришла в себя. Завтра днем пойду обратно домой смотреть обстановку. Успела выключить все вовремя. Люди были в панике — начали кричать о том, что нужно выходить. Интуитивно взяла самое необходимое, собралась быстро. Вода до 1 этажа не дошла. Встретила мужчину с 3 этажа, сказала, что все, квартиры нет. Все сплавилось и залило водой. Говорят, вода стоит, просочилось из дырки. Сейчас чувствую облегчение, — рассказала жительница дома.

Пожарным пришлось забираться на крышу.

Пожарным пришлось забираться на крышу.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Дом затопило водой, не работает также и электричество

Дом затопило водой, не работает также и электричество

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Питомцы тоже в шоке от произошедшего

Питомцы тоже в шоке от произошедшего

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жители горящего дома успели вынести только домашних животных, а личные вещи остались внутри. Их забрать пока не разрешают, но некоторые все же успевают это сделать без ведома пожарных.

— Сосед сказал, что слышал хлопок, будто взорвался мощный снаряд. Еще он почувствовал при ударе молнии электричество на себе. Затем скомандовал всем домашним лечь на пол, — рассказывает мужчина, чей дом находится неподалеку от места ЧП.

Люди в спешке забирают свои вещи

Люди в спешке забирают свои вещи

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пострадавших в ходе инцидента нет, но рядом дежурили медики

Пострадавших в ходе инцидента нет, но рядом дежурили медики

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Кстати, жильцы дома также говорят, что на крыше отсутствовали громоотводы.

— Находился на работе в этот момент, дома была жена с ребенком. Увидел домовой чат [в мессенджере], там написали, что молния ударила в дом. На крыше не было громоотводов. Надеюсь, что после проверки Следственного комитета их поставят, — рассказывает житель дома.

После ЧП некоторые начали звонить своим знакомым с просьбой временно у них пожить

После ЧП некоторые начали звонить своим знакомым с просьбой временно у них пожить

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В правительстве Челябинской области рассказали, куда временно переселят погорельцев до устранения последствий ЧП.

— На месте происшествия работает глава Сосновского района Евгений Ваганов. Для жильцов открыли пункт временного размещения в ближайшем детском саду, в случае необходимости места предоставят и в школе Кременкуля, до которой обеспечат транспорт. Также тех, кто разместится в ПВР, обеспечат питанием, на работу уже вызвали поваров, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Тем временем жители соседних домов также предлагают свою помощь и готовы принять людей у себя. Подобными объявлениями заполнена группа поселка во ВКонтакте.

Опасное небо.

Опасное небо.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

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