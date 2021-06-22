«Всё, квартиры нет»: жители Залесья рассказали, как спасались после удара молнии по дому

Жильцам дома только дали забрать своих домашних животных
Фото: Кирилл САДЫКОВ
После пожара, произошедшего из-за удара молнии, жильцы пострадавшего дома в поселке Залесье под Челябинском оказались в безвыходной ситуации. Хотя открытое горение и было ликвидировано, дом оказался временно непригоден для жилья — не работает электричество, квартиры на первом этаже залиты водой. Жильцы дома в шоке от случившегося.
Очевидцы рассказывают, что пожарные приехали через 7 минут после звонка
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Сразу после удара молнии не все жители сообразили, что именно горит крыша. Большинство из них сразу побежали проверять своих родных и близких.
— Я находился на улице, когда начался пожар. Забежал в дом и сообщил родителям о произошедшем. Они вышли на балкон и посмотрели на площадку. Потом нам крикнули, что у нас горит крыша. Мы сразу позвонили в МЧС. Пожарные приехали где-то минут через семь, — рассказал житель дома Иван Гладков.
На месте ЧП были развернуты два боевых участка
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Также был создан оперативный штаб
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Открытое горение было ликвидировано около девяти часов вечера
Фото: Кирилл САДЫКОВ
— Меня трясло, когда все полыхало. Сейчас я пришла в себя. Завтра днем пойду обратно домой смотреть обстановку. Успела выключить все вовремя. Люди были в панике — начали кричать о том, что нужно выходить. Интуитивно взяла самое необходимое, собралась быстро. Вода до 1 этажа не дошла. Встретила мужчину с 3 этажа, сказала, что все, квартиры нет. Все сплавилось и залило водой. Говорят, вода стоит, просочилось из дырки. Сейчас чувствую облегчение, — рассказала жительница дома.
Пожарным пришлось забираться на крышу.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Дом затопило водой, не работает также и электричество
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Питомцы тоже в шоке от произошедшего
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Жители горящего дома успели вынести только домашних животных, а личные вещи остались внутри. Их забрать пока не разрешают, но некоторые все же успевают это сделать без ведома пожарных.
— Сосед сказал, что слышал хлопок, будто взорвался мощный снаряд. Еще он почувствовал при ударе молнии электричество на себе. Затем скомандовал всем домашним лечь на пол, — рассказывает мужчина, чей дом находится неподалеку от места ЧП.
Люди в спешке забирают свои вещи
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Пострадавших в ходе инцидента нет, но рядом дежурили медики
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Кстати, жильцы дома также говорят, что на крыше отсутствовали громоотводы.
— Находился на работе в этот момент, дома была жена с ребенком. Увидел домовой чат [в мессенджере], там написали, что молния ударила в дом. На крыше не было громоотводов. Надеюсь, что после проверки Следственного комитета их поставят, — рассказывает житель дома.
После ЧП некоторые начали звонить своим знакомым с просьбой временно у них пожить
Фото: Кирилл САДЫКОВ
В правительстве Челябинской области рассказали, куда временно переселят погорельцев до устранения последствий ЧП.
— На месте происшествия работает глава Сосновского района Евгений Ваганов. Для жильцов открыли пункт временного размещения в ближайшем детском саду, в случае необходимости места предоставят и в школе Кременкуля, до которой обеспечат транспорт. Также тех, кто разместится в ПВР, обеспечат питанием, на работу уже вызвали поваров, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
Тем временем жители соседних домов также предлагают свою помощь и готовы принять людей у себя. Подобными объявлениями заполнена группа поселка во ВКонтакте.
Опасное небо.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
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