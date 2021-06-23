На жителя Челябинской области завели дело о реабилитации нацизма из-за фото на сайт «Бессмертного полка»

Молодому человеку грозит до трех лет тюрьмы Фото: кадр с видео

В Челябинской области завели уголовное дело о реабилитации нацизма (ч.1 ст.354.1 УК РФ) на 19-летнего жителя поселка Роза. В прошлом году перед 9 мая он отправил фотографию нацистского преступника на сайт «Бессмертного полка».

Сотрудники ФСБ смогли вычислить мужчину, а также установили, что фото он загрузил на сайт с мобильного телефона.

— Действия подозреваемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны, — рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Подозреваемый признал, что действительно опубликовал фотографию, и сообщил, что раскаивается.

— Сожалею о том, что сделал. Это было ошибкой. Приношу искренние извинения, если кого-то оскорбил, — сказал молодой человек.

Если вину жителя Розы подтвердит суд, подозреваемому будет грозить штраф до 3 млн рублей, принудительные работы или даже лишение свободы на срок до трех лет. Пока расследование дела продолжается.

Напомним, что в прошлом году произошел еще один резонансный случай Похожий случай произошел в Челябинске годом ранее. Тогда на виртуальной Стене памяти одного из городских ТРК разместили снимок Адольфа Гитлера. Фюрера узнали не сразу, так как он на фотографии был без усов. Устроителям мемориальной акции пришлось приносить извинения.

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