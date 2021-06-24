В Курганской области привитым от коронавируса дадут оплачиваемый выходной

Вакцинация позволит предотвратить рост заболеваний Фото: Кирилл САДЫКОВ

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом порекомендовал работадателям в Курганской области предоставлять дополнительный выходной с сохранением среднего заработка тем работникам, которые сделали себе прививку от COVID-19. Специалисты считают, что это поможет предотвратить рост заболеваний и увеличить темпы вакцинации.

— Считаем эту меру своевременной. Многие люди хотят, но из-за занятости не могут вакцинироваться. Поэтому штаб рекомендует ввести такую меру стимулирования и работодателям дать выходной в день прививки. Вакцинация сотрудников позволит работодателям уберечь трудовой коллектив от массового заболевания и длительного отсутствия на работе, — сообщила директор Департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских.

Также штаб принял решение о выдаче аттестатов о среднем образовании в общеобразовательных учреждениях. Вручение будет проходить на открытых площадках, либо в закрытых помещениях при условии заполняемости не более 50% от общего количества стационарных мест и соблюдения санитарно-противоэпидемических требований.

Кстати, сам губернатор Вадим Шумков сделал прививку от коронавируса еще на прошлой неделе. Он прошел вакцинацию прямо на своем рабочем месте.

По данным правительства Курганской области, всего в регион поступило 128 тысяч доз вакцины от COVID-19. 118,4 тысячи человек уже сделали первую прививку. 92,5 тыс. человек получили две дозы препарата и завершили вакцинацию. Более 50% привитых — это люди старше 60 лет.

Кстати, на вокзалах Южно-Уральской железной дороги открылись пункты вакцинации от COVID-19. Они работают круглосуточно. Пассажиры, ожидающие поезда, смогут привиться «Спутником V», причем, как первым, так и вторым компонентом. Подробнее о том, как пройти вакцинацию на вокзалах — в нашем материале.

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом порекомендовал работадателям в Курганской области предоставлять дополнительный выходной с сохранением среднего заработка тем работникам, которые сделали себе прививку от COVID-19. Специалисты считают, что это поможет предотвратить рост заболеваний и увеличить темпы вакцинации.

— Считаем эту меру своевременной. Многие люди хотят, но из-за занятости не могут вакцинироваться. Поэтому штаб рекомендует ввести такую меру стимулирования и работодателям дать выходной в день прививки. Вакцинация сотрудников позволит работодателям уберечь трудовой коллектив от массового заболевания и длительного отсутствия на работе, — сообщила директор Департамента здравоохранения Курганской области Елена Островских.

Также штаб принял решение о выдаче аттестатов о среднем образовании в общеобразовательных учреждениях. Вручение будет проходить на открытых площадках, либо в закрытых помещениях при условии заполняемости не более 50% от общего количества стационарных мест и соблюдения санитарно-противоэпидемических требований.

Кстати, сам губернатор Вадим Шумков сделал прививку от коронавируса еще на прошлой неделе. Он прошел вакцинацию прямо на своем рабочем месте.

По данным правительства Курганской области, всего в регион поступило 128 тысяч доз вакцины от COVID-19. 118,4 тысячи человек уже сделали первую прививку. 92,5 тыс. человек получили две дозы препарата и завершили вакцинацию. Более 50% привитых — это люди старше 60 лет.

Кстати, на вокзалах Южно-Уральской железной дороги открылись пункты вакцинации от COVID-19. Они работают круглосуточно. Пассажиры, ожидающие поезда, смогут привиться «Спутником V», причем, как первым, так и вторым компонентом. Подробнее о том, как пройти вакцинацию на вокзалах — в нашем материале.

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