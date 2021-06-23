Жителей Челябинской области и двух соседних регионов приглашают привиться на вокзалах

В Челябинской области пункты вакцинации работают на вокзалах в Челябинске и Карталах Фото: Кирилл САДЫКОВ

На вокзалах Южно-Уральской железной дороги открылись пункты вакцинации от COVID-19. Они работают круглосуточно. Пассажиры, ожидающие поезда, смогут привиться «Спутником V», причем, как первым, так и вторым компонентом.

При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

— Сведения о привитых вносятся в федеральный регистр вакцинированных, сопряженный с порталом Госуслуг, после чего электронный прививочный сертификат формируется в автоматическом режиме, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

Прививочные пункты работают на железнодорожных вокзалах в трех регионах:

— Челябинской области (Челябинск, Карталы),

— Оренбургской области (Оренбург, Орск, Новотроицк, Бузулук),

— Курганской области (Курган, Шумиха).

Важное уточнение: если вы сделали первую прививку на вокзале, то вторую лучше сделать там же. Если вы понимаете, что такой возможности не будет, уточните у сотрудников пункта вакцинации, где еще можно получить второй компонент. Например, в Челябинске это железнодорожная больница на улице Цвиллинга.

Вакцинацию на вокзалах уже прошли более 1,1 тыс. человек.

Между тем, число новых заболевших в Челябинской области растет и за вчерашний день пополнилось еще 120 случаями. Губернатор Алексей Текслер объявил о третьей волне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru