«Вынужденный прививочник»: Южноуральский миллиардер Игорь Рыбаков указал на ошибки при вакцинации

Игорь Рыбаков объяснил, зачем сделал прививку. Фото: vk.com/rybakov_igor

Участник списка богатейших людей России по версии журнала Forbes (70-е место), уроженец Магнитогорска Игорь Рыбаков сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в своем Инстаграме, назвав себя «вынужденным прививочником». Видео начинается со слов: «Что-то озноб какой-то, побочка, наверное».

— Да, я сделал прививку. Ведь свобода — это осознанная необходимость. Сегодня ни олигархи, на богатые люди, никто не имеет никакой защищенности. Нет сертификата о прививке — в Турцию нельзя, в кафе нельзя… Да, я сделал прививку потому что в Турцию хочу, в кафе хочу ходить, хочу в Краснодарский край куда тоже не пускают без сертификата. Плюс я бизнесмен — мне нужно иметь свободу передвижения, — поделился Игорь Рыбаков.

Фото: vk.com/rybakov_igor

Он признался, что ему поставили вакцину, которой сейчас прививают большинство людей в России, — «Спутник V». При этом Игорь Рыбаков заметил некоторые недочеты прививочной компании и высказал свое мнение на тему, в чем ошибка властей при вакцинации. Публикуем его ответы:

— Нужно было создать дефицит прививок или возможности вакцинироваться, сделать это вообще по блату — тогда бы люди доставали это для себя, для других. И все давно бы уже привились. А власти пошли на каком-то странном намерении разыгрывать машины, квартиры, призы дарить. Что это такое? Биологическое чипирование, да еще и подарки дарят — ну точно какая-то херня.

Почему люди так яростно сопротивляются вакцинации?

С точки зрения людей — это безопасная и доступная форма протеста. Что с тобой будет если ты не сделаешь прививку? Ну в Турцию тебя не пустят, а ты и так не поедешь — люди обнищали после этих всех кризисов, многие не поедут никуда. Ну в ресторан не пустят — а ты и так не ходишь! И ты такой — я не буду вакцинироваться! Тем более другие формы протеста стали очень опасные: ну вот что с Навальным связано: некоторых людей за посты в соцсетях арестовывают.

СПРАВКА

Игорь Рыбаков — сооснователь и совладелец корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ», которой принадлежит 54 завода в 7 странах мира, «Рыбаков Фонд», который помогает развивать социально-образовательную среду в школах. В этом году Игорь Рыбаков стал медиаперсоной года. Премия вручалась в Челябинске на Белом балу, организованном в честь дня рождения «Комсомольской правды».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru