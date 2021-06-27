Разъяренный мужик отхлестал ремнем трех девушек

Все произошло около 6 часов утра в воскресенье.
Фото: кадр с видео
На заре девушки отдыхали в одном из дворов микрорайона «Академ Riverside». Припарковали машину у многоэтажки, разложили на капоте еду, курили кальян. Но вдруг утренний релакс был жестоко прерван. На отдыхающих откуда ни возьмись налетел мужик с ремнем и начал полосовать их наотмашь. Заварушка попала на видео.
— Ты-то тут рядом живешь, — слышно, как мужичок с ремнем кричит одной из жертв, шлепая ее ремнем и называя недобрыми словами. И кажется, что девушка ему знакома.
Девчонки считают, что стали жертвами немотивированной агрессии. Говорят, что вели себя тихо, как мышки: «музыки в салоне не было», да что там, даже «говорили мы тихо, лишь изредка включая звук на телефоне». Но, видимо, соседу хватило и этого.
На видео с камер наблюдения видно, как еще до инцидента девушки танцуют и смеются. Но насколько шумно — история умалчивает, камеры не записывают звук.
Одна из девушек написала заявление в полицию, которая сейчас проводит проверку.
— Да, я танцевала без музыки, люди иногда так делают, — возмущается одна из пострадавших, Анастасия. — Мы в первый раз видим этого человека. Он не в моем дворе живет, а через дорогу. А мы стояли возле моего дома. От ударов у нас остались следы. Все побои зафиксированы.
Герой с ремнем тоже подал встречное заявление.
Директор управляющей компании, обслуживающей «Академ Riverside», Артем Клименко едва сдерживает эмоции:
— Я не поддерживаю ни ту ни другую сторону. Курить кальян — свинство, а дальше что будет? Мне просто стыдно за то, что у меня живут такие люди, которые могут себе позволить такое в шесть утра. Сперва мужчина долго пытался их успокоить с балкона, но, видимо, те не ушли, и он решил их по-отцовски проучить.
Но, по мнению Артема, вместо ремня жильцу надо было взять в руки телефон и позвонить в службу внутренней безопасности микрорайона — есть и такая. И в течение нескольких минут во двор приехала бы группа быстрого реагирования.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru