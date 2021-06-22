Челябинец, который выпорол девушек ремнем, подал встречное заявление

Мужчина был сильно зол. Фото: кадры с видео
Челябинец, который ремнем отхлестал девушек, ранним утром веселящихся под окнами многоэтажки в «Академ Riverside», подал встречное заявление в полицию.
— Заявление поступило вчера, 21 июня. Мужчина написал обращение по нарушению закона о тишине в ночное время. Начата проверка, — сообщили в ГУ МВД по Челябинску.
Павел Ч. вскоре удалил своб страницу в соцсетях. Фото: страница мужчины в соцсетях
Напомним, в воскресенье, 20 июня, житель «Академ Riverside» отлупил ремнем трех девушек, решивших покурить кальян в 6:23 в одном из дворов. Одна из девушек написала заявление в полицию. По нашим данным, это Павел Ч. После шумихи он удалил свою страницу в соцсетях.
Позже появилась видеозапись с камер наблюдения. На них видно, как одна из пострадавших танцует без музыки, а к ней подъезжают на машине другие девушки. Компания начинает громко смеяться и разговаривать так, что звук доходит до соседних подъездов.
Одна из девушек рассказывала КП-Челябинск свою версию событий. На уверяет, что танцевала без музыки, «люди иногда так делают».
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