«Я обычный ученик средней школы»: выпускница из Челябинской области сдала три ЕГЭ на 294 балла

Анна окончила школу с медалью. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По сто баллов на ЕГЭ по русскому языку и обществознанию и 94 — по истории. Такой результат на итоговых экзаменах показала ученица МАОУ «СОШ №40» города Сатка Челябинской области Анна Вялых.

Готовиться девушка начала летом перед 11 классом: распланировала время и выбрала онлайн-школы, которые порекомендовали выпускники прошлых лет. На протяжении года Анна смотрела лекции, учила конспекты и практиковалась в решении разных вариантов. Секретом успеха она поделилась и с нами:

— Во-первых, необходимо выбрать грамотного наставника, который сможет выстроить подготовку, у меня это были преподаватели онлайн-школ. Во-вторых, нужно много практиковаться и повторять материал. В-третьих, не отчаиваться, именно вера в себя позволяет двигаться дальше. И, в-четвертых, удача, — рассказала Анна.

Поступать Анна планирует на юриста. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сама Анна занималась с педагогами из онлайн-школ, но уверена, что много баллов можно набрать и готовясь к ЕГЭ вместе с учителями из своей школы.

— Все зависит от учителя. Если человек действительно заинтересован в баллах ученика, он приложит немало усилий для этого. Но также большую роль играет багаж знаний самого школьника и стремление получить высокие баллы, — со знанием дела отмечает выпускница.

У Анны есть и знания, и мотивация — девушка хочет поступить на бюджет в престижный вуз. Куда, пока не определилась, выбирает между МГУ, СПбГУ и Финансовым университетом при Правительстве РФ. Зато направление стало понятным еще в седьмом классе — будет юристом. Почему так решила, уже и вспомнить не может, думает, что повлияли сериалы про следователей и адвокатов.

Выпускница не только готовилась к ЕГЭ, но и участвовала во Всероссийской олимпиаде школьников. На муниципальном этапе три года подряд занимала первые места по праву. А по обществознанию и вовсе смогла стать призером на региональном этапе. О себе рассказывает скромно, но видно, что интересов у девушки много.

— Я обычный ученик средней школы. Увлекаюсь танцами, люблю плавать, смотреть сериалы и слушать музыку. Была отличницей, но не старалась учить все предметы. Уделяла внимание тем урокам, которые были интересны, — признается Анна.

Среди любимых сериалов выпускницы есть и исторические. Поэтому мы решили узнать у Анны, как она относится к перевиранию исторических фактов:

— К историческим сериалам отношусь положительно, так как воспринимаю их чисто с развлекательной точки зрения. В любом случае история не может быть достоверна на 100%, так как ее пишут люди, но перевирание истории — это непростительная низость. Я считаю, что историю знать необходимо, даже на базовом уровне. Так как именно это позволяет человеку глубже разбираться в настоящем и во взаимоотношениях разных стран, — высказалась Анна.

Родители рады за дочь! Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, ранее двухсотбалльница из Троицка рассказала о том, почему нужно менять школьную программу по литературе.

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