Власти Курганской области порекомендовали работодателям перевести часть своих сотрудников на удаленку

На удаленку должны отправить по рекомендации не менее 20% сотрудников Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Курганской области оперштаб по борьбе с коронавирусом порекомендовал работодателям перевести не менее 20% своих сотрудников на удаленку. Такие меры должны вводиться уже с 29 июня.

Кроме того, дополнительные ограничения коснулись крупных предприятий и органов исполнительных властей. Оперштаб порекомендовал им ввести дифференцированный график начала рабочего дня, чтобы не допускать скопления людей в общественном транспорте в утренние часы.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в Курганской области работодателям с 10 июля также было перевести на удаленку уже не менее 30% своих работников.

На прошлой неделе губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что медицинские учреждения во всю готовятся к новой волне заболеваний. По его словам, уже отработана система доплат и выплат сотрудникам больниц. Также заготовлены запасы вакцины, которые продолжают регулярно поступать в регион.

По данным правительства Курганской области, всего в регион поступило 128 тысяч доз вакцины от COVID-19. 118,4 тысячи человек уже сделали первую прививку. 92,5 тыс. человек получили две дозы препарата и завершили вакцинацию. Более 50% привитых — это люди старше 60 лет.

Кстати, сам губернатор сделал прививку от коронавируса еще на прошлой неделе. Он прошел вакцинацию прямо на своем рабочем месте. Подробнее об этом — в нашем материале.

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