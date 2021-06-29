Строительная компания «Все Строй»: оптимальное соотношение цены, качества и сроков

Проект дома Барнхаус
Строительная компания «Все Строй» стала участником конкурса «Лучший строитель — 2021. Южный Урал» в номинациях: «Лучшая компания в сфере малоэтажного строительства», «Лучшая компания в сфере загородного домостроения с привлечением ипотечного кредитования».
Основное правило компании — выполнить строительство дома для клиента с соблюдением всех норм и по современным технологиям. И обеспечить оптимальное соотношение цены, качества и сроков.
Проект дома «Афрейм»
Проектируем и строим дома под ключ:
— из газобетона;
— из клееного бруса;
— из кирпича;
— из керамического блока;
— из пеноблока;
— из бруса;
— по каркасной технологии.
Проект дома «Южный ключи»
В нашем портфолио более 410 проектов домов из различных материалов, разной площади и стилистики.
Построили мы уже более 200 домов.
Всегда можно получить отзывы о нашей работе у наших заказчиков и посмотреть обзоры, построенных нами домов на нашем YouTube-канале.
Также мы аккредитованы и активно сотрудничаем с банками, что позволяет нашим заказчикам построить дом в ипотеку.
Основные принципы нашей работы:
— фиксированная цена договора;
— реальный срок сдачи объекта;
— подробная сметная информация;
— контроль качества работ и материалов на каждом этапе строительства.
Строительная компания «Все Строй» — дома под ключ с гарантией на все работы.
Проект дома «Воронеж»
Наши контакты:
Инстаграм @vse_stroy74
ВКонтакте @vsestroy174
г. Челябинск, ул. Северо-Крымская, 91
Тел.:+7 (351) 776-38-80
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