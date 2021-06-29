Строительная компания «Все Строй»: оптимальное соотношение цены, качества и сроков

Проект дома Барнхаус

Строительная компания «Все Строй» стала участником конкурса «Лучший строитель — 2021. Южный Урал» в номинациях: «Лучшая компания в сфере малоэтажного строительства», «Лучшая компания в сфере загородного домостроения с привлечением ипотечного кредитования».

Основное правило компании — выполнить строительство дома для клиента с соблюдением всех норм и по современным технологиям. И обеспечить оптимальное соотношение цены, качества и сроков.

Проект дома «Афрейм»

Проектируем и строим дома под ключ:

— из газобетона;

— из клееного бруса;

— из кирпича;

— из керамического блока;

— из пеноблока;

— из бруса;

— по каркасной технологии.

Проект дома «Южный ключи»

В нашем портфолио более 410 проектов домов из различных материалов, разной площади и стилистики.

Построили мы уже более 200 домов.

Всегда можно получить отзывы о нашей работе у наших заказчиков и посмотреть обзоры, построенных нами домов на нашем YouTube-канале.

Также мы аккредитованы и активно сотрудничаем с банками, что позволяет нашим заказчикам построить дом в ипотеку.

Основные принципы нашей работы:

— фиксированная цена договора;

— реальный срок сдачи объекта;

— подробная сметная информация;

— контроль качества работ и материалов на каждом этапе строительства.

Строительная компания «Все Строй» — дома под ключ с гарантией на все работы.

Проект дома «Воронеж»

Наши контакты:

vsestroy74.ru

domvill.pro

Инстаграм @vse_stroy74

ВКонтакте @vsestroy174

г. Челябинск, ул. Северо-Крымская, 91

Тел.:+7 (351) 776-38-80

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