Медвежонка, которого выгуливали на пляже в Челябинской области, отправят в реабилитационный центр

Скоро Варвара и Баграт отправятся в реабилитационный центр под Хабаровском. Фото: приют для диких животных «Спаси меня»

Двое медвежат — подопечных приюта «Спаси меня» известного ветеринара Карена Даллакяна отправят хабаровский реабилитационный центр «Утес».

Варвару совсем крошечной подобрал житель города Чебаркуль Челябинской области. Он принес малышку на людный пляж, а та испугавшись, начала защищаться от детей. Резонансное видео попало в сеть и мужчиной заинтересовались полицейские, ведь дикое животное частным лицам содержать запрещено. 26 мая команда Фонда «Спаси меня», участковый и инспектор регионального министерства экологии изъяли медвежонка.

Смотреть видеосюжет Спасенных медвежат отправят из Челябинска в Хабаровск

Чуть позже в приют передали еще одного косолапого — Баграта. Изначально зверек тоже жил в дикой природе, но потом оказался в центре диких животных. Оттуда его изъяли сотрудники Росприроднадзора по Пермскому краю и передали ветеринару Карену Даллакяну, чтобы отправить на Дальний Восток.

За время, проведенное в приюте для диких животных «Спаси меня», медвежат проверили, подержали в карантине и вакцинировали.

— Здоровы, с ветеринарной точки зрения их можно выпускать, — сказал руководитель фонда и приюта «Спаси меня» Карен Даллакян.

Варвару изъяли у жителя Чебаркуля. Фото: приют для диких животных «Спаси меня»

Именно он будет сопровождать малышей во время перелета. Все документы для перевозки медвежат уже готовы. Как только соберут нужную сумму, отправятся в Хабаровск.

— Вылетаем прямым рейсом из Екатеринбурга. Выбрали специально этот рейс, потому что ночью они не будут стрессовать — будут спать. А уже там их покормят, и отправимся в тайгу, приют находится в 200 километрах от города, в заповеднике. На время перелета медвежат сдаем в багаж. Они поедут в специальных ящичках-переносках: вентиляция, специальная подстилка и безопасный каркас, — поделился подробностями перелета Карен Даллакян.

По состоянию здоровья малыши готовы к жизни в дикой природе. Фото: приют для диких животных «Спаси меня»

«Утес» — это не постоянное место жительства медвежат. Там они пройдут реабилитацию, а потом, возможно, окажутся на воле и будут жить в дикой природе.

— Реабилитация длится целый год, медвежата живут в естественном барьере — тайге. Не видят людей, вольер позволяет самостоятельно жить, там есть разные деревья, кустарники, ягоды, водоем и даже искусственные берлоги. Спустя год, в мае, состоится комиссионная оценка состояния и поведения медвежат: какими они проснулись, ушли ли вообще спать, стали ли самостоятельными, выживут ли. И потом решают, кого выпускают, а кто остается, — рассказал о дальнейшей жизни медвежат Карен Даллакян.

Возможно, через год Варвара и Баграт будут жить в дикой природе. Фото: приют для диких животных «Спаси меня»

Реабилитационный центр «Утес» работает уже больше 30 лет. За это время они выпустили в дикую природу больше 300 медвежат, 40% из них бурые. Ни один из них не вышел к людям в населенный пункт.

За несколько часов фонд «Спаси меня» собрал 62 200 рублей из необходимых 180 тысяч рублей. Так как организация не коммерческая, помогают в спасении животных все желающие, а такие в Челябинске есть. За последний год центр при помощи подписчиков отправил в «Утес» четверых медвежат, трое из них этой весной вернулись в дикую природу.

За год в этот реабилитационный центр из Челябинска улетели четыре медвежонка. Фото: приют для диких животных «Спаси меня»

Перевозка медвежат обойдется в 180 тыс. рублей. Приют объявил срочный сбор средств. Реквизиты — на странице Карена Даллакяна в соцсети.

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