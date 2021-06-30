Доказано наукой: в «Ньютоне» появится двор будущего

Впервые в Челябинске к планированию придомовой территории применили научный подход. Идея принадлежит «ГОЛОС.девелопмент». Совместно с НИУ ЮУРГУ была разработана основная концепция. Теперь двор — это не только игровая площадка, но и зона для полноценного развития детей.

Жители ЖК «Ньютон» смогут прямо из подъезда попасть в настоящий двор-парк, в котором место найдется каждому жителю. Любители тишины смогут насладиться ею вдали от активных детских зон, пенсионеров в «зоне для мудрецов» никто не отвлечет от спокойной игры в домино, а подростки без лишних глаз обсудят волнующие их вопросы.

Новая дворовая концепция предполагает использование каждого сантиметра территории. Для этого двор будет разделен на 17 зон. Среди них: спортивная площадка и workout, лабиринт из кизильника, детский огород, скалодром, а еще навес с ротанговой мебелью и настольными играми. Понятие «двор для всех» предполагает взаимодействие родителей, старшего поколения и подростков. Теперь это не только детская территория: двор стал продолжением идеи добрососедства, которая уже давно вышла за пределы «Ньютон-клуба».

— То, каким будет наше будущее, во многом зависит от детей, которые сегодня играют на детских площадках. Поэтому мы по-новому взглянули на проектирование дворов и применили к этому научный подход, — говорит директор «ГОЛОС.девелопмент» Сергей Пахомов. — Нам важно, чтобы дети полноценно развивались, занимаясь своим любимым делом — просто играя во дворе.

Двор, по виду напоминающий детские площадки Европы и стран Скандинавии, появится в Челябинске впервые. В его проектировании использовался современный мировой опыт. Философия Playability (с англ. «пригодность для игры») в данной концепции означает: «играя — обучаем, обучая — развиваем» и распространяется даже на покрытия. Большая часть площади будет выполнена из дерева и экологичных материалов. В местах соединения появится грунтовое наполнение в виде гальки. Благодаря такому слиянию фактур дети смогут развивать сенсорное восприятие предметов.

— Мы провели большое социально-психологическое исследование дворовых пространств и сформулировали рекомендации, каким должен быть двор, который будет помогать растить счастливого и готового к будущему ребенка. Это спокойные природные цвета всех конструкций, функциональное расположение зон, smart-покрытия, места для групповой проектной деятельности и объекты, у которых нет четко заданных сценариев. То есть один объект может использоваться для тысячи игр, горка плавно переходит в скалодром, а на качелях типа «мать-дитя» теперь смогут кататься взрослые, сохраняя контакт с детьми, — комментирует кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории психологии и психофизиологии стрессоустойчивости и креативности Высшей медико-биологической Школы ЮУрГУ Петр Глухов. — Дети будут не просто потребителями, а сотворцами двора. Более того, для получения объективной картины мы проанализировали уже существующие дворы в ЖК «Ньютон», и все они соответствуют условиям, необходимым для гармоничного развития ребенка.

— Важная особенность новой дворовой концепции — это сохранение и грамотное использование природного рельефа. Жители увидят на территории естественные склоны, холмы на газоне и горку, которую зимой можно будет залить. Мы высадим много деревьев, сделаем настоящий лабиринт из кизильника и в центре посадим большую ель, которую можно будет нарядить всем двором на Новый год, — рассказывает о своей идее архитектор «ГОЛОС.девелопмент» Владимир Романов. — В планах озеленения используем только местные культуры, а главной артерией территории станет яблоневая аллея, это символично, так как именно яблоко — главный символ ЖК «Ньютон».

— Наши дворы всегда учитывали и предвосхищали ожидания жителей. Мы в числе первых в Челябинске стали строить большие дворы с закрытой территорией, удивляли масштабными архитектурными формами. На каждом этапе развития мы были лидерами. И сегодня перед нами стоит большая задача: мы инвестируем в будущее наших детей и берем на себя социальную ответственность, — добавляет коммерческий директор «ГОЛОС.девелопмент» Наталья Кузьминых. — Для этого мы обратились к ЮУрГУ. Новая концепция будет взята за основу проектирования всех будущих дворов «ГОЛОС.девелопмент». Первый такой двор Челябинск увидит уже в 2021 году. Он будет построен во дворе домов 34 и 36 по улице Макеева в Челябинске.

Победит ли этот двор в конкурсе «Дворовое детство», узнаем совсем скоро.

ньютон74.рф