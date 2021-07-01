«Говорили о маршрутках»: челябинка, задавшая вопрос Путину, рассказала, зачем ей позвонил Текслер

Губернатор позвонил челябинке в одиннадцатом часу вечера. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

У челябинки Натальи Скорыниной, чей вопрос о проблемах общественного транспорта задали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, остались положительные впечатления после звонка губернатора Алексея Текслера. Вот только вторая проблема женщины — устройство ребенка в первый класс — пока остается в подвешенном состоянии. Рассказываем, о чем говорил глава региона с активной горожанкой.

— Сильной неожиданностью звонок для меня не стал. Раз вопросом заинтересовались СМИ, было понятно и прогнозируемо, что губернатор как-то должен отреагировать, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск Наталья Скорынина. — Многие вопросы решались уже во время прямой линии с Владимиром Владимировичем [Путиным], поэтому и от наших властей реакция должна была последовать. Алексей Текслер позвонил мне в одиннадцатом часу вечера, закончили мы разговор где-то в половине одиннадцатого, минут 15 шла беседа. Он поблагодарил за активную жизненную позицию. Спросил, почему я задала этот вопрос. Вот я ему и рассказала, что ежедневно езжу на маршрутках на работу, поэтому меня интересуют проблемы городского транспорта.

Губернатор сказал, что из статьи узнал, что мой вопрос звучал более широко, поэтому хочет дать развернутый ответ. Рассказал, как в Челябинске будет развиваться маршрутная сеть, что будет обновлен автобусный парк, что до него все было развалено, и быстро решить все существующие проблемы невозможно. Все было вот в таком ключе.

По словам Натальи Скорыниной, ноток недовольства в тоне губернатора при общении с ней она не услышала.

— Не ругал [что подняла актуальные для города проблемы], а наоборот хвалил, — продолжает челябинка. — Сказал, что он всегда на связи с простыми гражданами. В целом впечатления от общения с Алексеем Леонидовичем остались приятные. Нормально поговорили. Конечно, это был больше монолог с его стороны. Он пообещал мне и всем жителям Челябинска, что перемены будут, но сначала нужно создать необходимую инфраструктуру: мало закупить новые троллейбусы, трамваи и автобусы, но надо их еще и обслуживать. Он работает в этом направлении, и говорит, что все у нас изменится через год-два: «Потерпите маленько, и наша работа будет видна». Поэтому давайте поверим губернатору, будем терпеть, надеяться и ждать.

О проблемах системы образования в Челябинске, о которых Наталья тоже писала в обращении для прямой линии президента, поговорили вскользь. Одна из тем — зачисление младшего сына в первый класс школы на Тополиной аллее по прописке. Но желающих больше, чем мест.

— Сказал, что звонит из дома, а так бы более подробно рассказал, — пересказывает разговор Наталья Скорынина. — Но в «Академе» точно будет сдаваться школа, в городе строятся детские сады. Поговорили об этом вскользь, а в основном весь разговор касался озвученному на прямой линии вопросу. Но мой вопрос со школой пока еще не решился. Звонила сегодня: списки о зачислении в первый класс уже должны быть, но заявлений много, обрабатываются они вручную, и управление образования дало еще неделю на то, чтобы их сформировать. Мы пока не знаем, попали или нет.

«Купи лотерейный билет»

Сотрудники центра приема сообщений для прямой линии президента приняли от людей со всех уголков России более 2,2 миллиона обращений. Вопрос Натальи Скорыниной стал единственным из Челябинской области.

— Родные, коллеги и знакомые теперь говорят купить мне лотерейный билет, раз уж мне так везет, — смеется челябинка. — Наверное, стоит купить.

Напомним, что факт разговора корреспонденту КП-Челябинск подтвердил и пресс-секретарь губернатора Челябинской области Сергей Зюсь.

— Вчера вечером Алексей Леонидович позвонил [Наталье Скорыниной], поговорил с ней: задал несколько утоняющих вопросов, рассказал о той работе, которая проводится органами власти и им, прежде всего, по теме транспорта, — сообщил Сергей Зюсь. — Ему было важно разобраться, услышать мнение, позицию челябинки, и он получил ответы на свои вопросы. Они достаточно конструктивно пообщались. По итогам разговора губернатор дал ряд поручений.

О каких именно поручениях идет речь, Сергей Зюсь не уточнил.

40-летняя Наталья Скорынина из Челябинска в среду, 30 июня, в ходе прямой линии президента России Владимира Путина получила ответ на свой вопрос о строительстве метро в нашем городе. На самом деле спрашивала она не только об этом. В ее вопросе шла речь больше об уродливых маршрутках, но модераторы озвучили только часть обращения. Корреспондент КП-Челябинск связалась с женщиной и узнала, на какие проблемы наша землячка пыталась обратить внимание главы государства.

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