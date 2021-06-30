«Ну ты, блин, задала вопрос»: что на самом деле спрашивала Наталья Скорынина из Челябинска у Владимира Путина

В Челябинске построена лишь часть метрополитена, но больше всего челябинку интересует состояние существующего общественного транспорта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

40-летняя Наталья Скорынина из Челябинска в среду, 30 июня, в ходе прямой линии президента России Владимира Путина получила ответ на свой вопрос о строительстве метро в нашем городе. На самом деле спрашивала она не только об этом. В ее вопросе шла речь больше об уродливых маршрутках, но модераторы озвучили только часть вопроса. Корреспондент КП-Челябинск связалась с женщиной и узнала, на какие проблемы наша землячка пыталась обратить внимание главы государства.

— Мне сейчас звонят знакомые и говорят: «Ну ты, блин, задала вопрос про метро». А я не про метро спрашивала, но озвучили только часть одного из двух моих вопросов, — рассказала в телефонном разговоре с корреспондентом КП-Челябинска Наталья Скорынина.

Женщина работает банковским служащим, и на прямую линию через специальный сервис пару недель назад отправила два сообщения. Первое было посвящено проблемам доступности образования, с которыми ей как маме двоих детей приходится сталкиваться, второе — общественному транспорту.

Модераторы сформулировали вопрос челябинки так: «Повлияйте на ситуацию с общественным транспортом в нашем городе. Метро — долгострой времен СССР. Столько лет ничего не делают, одни обещания. Мы ведь не село, а город-миллионник».

— Я задавала вопрос не конкретно про метро, а про проблемы общественного транспорта в Челябинске, — говорит Наталья Скорынина. — Спрашивала, как будет решаться вопрос с нашими маршрутками, в которых я ежедневно езжу. Меня интересует их состояние, когда их приведут в порядок? Это же ужас на чем мы ездим. Иначе, чем скотовозками, не назвать. Почему не стоят валидаторы для бесконтактной оплаты проезда? Мы бы «пикали» и заходили, водитель бы не отвлекался (это безопасно), все денежные потоки проходили в «чистую», перевозчики бы платили налоги государству.

Почему уже много лет в них возможен только наличный расчет? — продолжает челябинка. — Почему этот вопрос не решается? Когда в целом в городе будет комфортный общественный транспорт, в том числе автобусные сети? Вот эти вопросы я задавала, а не только про метро. Что мне это интересно что ли? Да я видела сообщения от нашего Текслера, что будет у нас метротрамвай. Так каждый губернатор при своей власти хочет достроить подземку, но их мечты так и не сбываются.

При этом Наталья признается, что до работы ей ехать всего 20 минут, но и этого хватает, чтобы вкусить все прелести маршруток.

— В том же Екатеринбурге была в прошлые выходные, и не увидела ни одного маршрутного такси в центре. Трамваи и автобусы ходят там один за другим, по расписанию, — говорит Наталья. — А в Челябинске вообще какой-то ужас.

Второй вопрос женщины касался доступности образования.

— Я писала, что жизнь — борьба, и спрашивала: до каких пор мы будем бороться за места в садик, школу, платить за дополнительные занятия? — говорит челябинка. — Ситуация не меняется на протяжении 20 лет. У меня разница между детьми 14 лет — одному ребенку 21 год, другому 7 лет, и он идет в первый класс. Со старшим была трудность в устройстве его в детский сад, но не так сильно, в школу пошли — все платно. С младшим сейчас аналогичная ситуация. У нас на Тополиной аллее вообще 400 заявлений в первый класс, а мест всего 360. Продленки нет. Я одинокая мама, как я должна выживать? Вот этот вопрос я тоже задавала.

Напомним, что прямая линия с президентом прошла 30 июня. Вопрос Натальи Скорыниной о проблемах общественного транспорта стал единственным из Челябинской области. Владимир Путин заверил, что деньги на строительство метро есть, этот вопрос решается.

КСТАТИ

Когда Челябинск избавиться от маршруток, «Комсомольская правда» спрашивала у губернатора Челябинской области Алексея Текслера во время эфира на радио. Тогда он заявил, что перемены уже начались (читать ответ).

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