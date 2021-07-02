Как в мемах: почему в Челябинской области не вводят обязательную вакцинацию от коронавируса

Темпы вакцинации в регионе оценивают как высокие Фото: Кирилл САДЫКОВ

После того, как на российских курортах начали просить сертификаты о вакцинации, жители Челябинской области стали интересоваться: будут ли аналогические требования у наших здравниц и баз отдыха. Как рассказала на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт, для отдыхающих такого требования нет. Но есть рекомендации для работников этой сферы, ведь они взаимодействуют с большим количеством людей.

Также власти поддержали идею предпринимателей дать дополнительный день проживания гостями, имеющим сертификаты о вакцинации.

— Мы приветствуем такие инициативы со стороны бизнеса, — отметила Ирина Гехт.

Темпы вакцинации в регионе оценивают как высокие. Накануне был поставлен новый рекорд — первым компонентом укололись 13 287 человек, вторым — 3 437. Власти рассчитывают на сознательность жителей, поэтому пока не закручивают гайки.

— Я в течение двух недель наблюдаю среди своих знакомых, которые прошли, как в мемах, весь путь: от отрицания и гнева до сертификата о вакцинации, — добавила Ирина Гехт.

В регионе продолжится вакцинация в ТРК и садах. Начали активные выезды во дворы.

— Сотни человек вечерами вакцинируются, это очень удобно, — отметила Ирина Гехт.

Первый замгубернатора напомнила: распространение инфекции дает мутации, а это осложняет процесс лечения. Поэтому необходимо прививаться.

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