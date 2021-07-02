Ирина Гехт рассказала, кому в Челябинской области положена ревакцинация и новая прививка «Спутник Лайт»

Ирина Гехт первой в Челябинской области прошла ревакцинацию. Фото: cheladmin.ru

В Москве началась ревакцинация от коронавируса. Наш коллега из столичной «Комсомолки» Андрей Абрамов уже привился «Спутником Лайт» и получил сертификат. Когда начнутся массовая ревакцинация в Челябинской области?

— Мы в ближайшее время ждем рекомендаций Минздрава: какая вакцина, кому положена ревакцинация. Скорее всего это будут те, у кого сроки прививки 9-10 мес. Тем более, что Роспотребнадзор считает, что на пике надо прививаться раз в полгода, — рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Ранее она рассказывала, что уже ревакцинировалась. Поскольку «Спутник Лайт» в регион еще не привезли, она привилась «Спутником V». Говорит, чувствует себя хорошо, немного болела голова.

Пока в Челябинской области прививают только «Спутником V». Причина: высокий спрос и небольшое производство других вакцин. Когда поступит «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» не понятно.

— Пока не понятны ни объемы, ни сроки. Что касается «Спутника Лайт», в соответствии с письмом, он только для коммерческого использования, в частности для вакцинации мигрантов. Бесплатных поставок нет. Может быть, когда будет наработано больше доз, она появится, — рассказала Ирина Гехт.

Уже появились сообщения, что привитым «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» не хватило второго компонента. Как заверила Ирина Гехт, его можно получить в течение 90 дней, а вот раньше положенного срока нельзя.

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