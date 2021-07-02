В Челябинской области отменили культурно-массовые мероприятия, связанные с празднованием дня Металлурга

Фото: архив КП

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом решил запретить в Челябинской области проведение культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня металлурга. Такие меры были приняты в связи с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе и с целью профилактики распространения COVID-19.

— Решение оперативного штаба не распространяется на торжественные мероприятия, которые могут пройти в соответствии с действующими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, — подчеркнули в пресс-службе правительства региона.

Напомним, по данным на утро пятницы, 2 июля, в Челябинской области зарегистрировали 202 новых случая коронавируса (всего 66 656). Больничные палаты покинули 203 пациентов (всего 60 292). Под присмотром врачей остаются 2 236 зараженных.

Скончались 11 человек. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него умерли семь пациентов. Остальные — от сопутствующего заболевания.

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