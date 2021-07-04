Топ фото последствий гигантского града в Челябинской области: урожай всмятку и дыры в машинах

Град колотил несколько минут.

Жители Челябинской области подсчитывают убытки после мощного града. Куски льда, размером с половину ладони, повредили крыши, автомобили, уничтожили урожай. Мы собрали фотографии последствий разгула стихии.

Крупный град прошел в Копейске и поселках возле Челябинска.

— В огороде все всмятку!

— На машине разбило лобовуху через одеяло. По кузову даже фоткать не стал.

— Были на работе на Вахрушева, лобовые стекла разбиты. Про вмятины даже говорить не стоит.

— Жесть! То пекло, дышать нечем, то ливень с градом!

Такого размера градины обрушились в Вахрушево. Фото: vk.com/sntberezkakumkul

Хоть лопатой собирай. Фото: vk.com/club199499331

Град бомбил несколько минут.

Градины пробивали все. Фото: Валентина Безбородова-Зенюхова

Пострадали машины. Фото: Mariya Guida

На стеклах остались дыры. Фото: https://vk.com/sntberezkakumkul

От града не спасали даже одеяла.

На грядках все уничтожено.

Град легко пробивал поликарбонат. Фото: Марина Меньшикова

Теплицам тоже досталось.

Причудливые формы. Фото: Анастасия Казаченок

Такой град выпал на РМЗ. Фото: Оксана Просвирнина

А это в Потанино. Фото: Любовь Филинских

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru