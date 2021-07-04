Топ фото последствий гигантского града в Челябинской области: урожай всмятку и дыры в машинах

Град колотил несколько минут.
Жители Челябинской области подсчитывают убытки после мощного града. Куски льда, размером с половину ладони, повредили крыши, автомобили, уничтожили урожай. Мы собрали фотографии последствий разгула стихии.
Крупный град прошел в Копейске и поселках возле Челябинска.
— В огороде все всмятку!
— На машине разбило лобовуху через одеяло. По кузову даже фоткать не стал.
— Были на работе на Вахрушева, лобовые стекла разбиты. Про вмятины даже говорить не стоит.
— Жесть! То пекло, дышать нечем, то ливень с градом!
Такого размера градины обрушились в Вахрушево. Фото: vk.com/sntberezkakumkul
Хоть лопатой собирай. Фото: vk.com/club199499331
Град бомбил несколько минут.
Градины пробивали все. Фото: Валентина Безбородова-Зенюхова
Пострадали машины. Фото: Mariya Guida
На стеклах остались дыры. Фото: https://vk.com/sntberezkakumkul
От града не спасали даже одеяла.
На грядках все уничтожено.
Град легко пробивал поликарбонат. Фото: Марина Меньшикова
Теплицам тоже досталось.
Причудливые формы. Фото: Анастасия Казаченок
Такой град выпал на РМЗ. Фото: Оксана Просвирнина
А это в Потанино. Фото: Любовь Филинских
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