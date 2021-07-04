«Это апокалипсис»: гигантский град поразбивал машины и уничтожил урожай под Челябинском

Огромные куски льда оставили дыры в стеклах автомобилей.
Гигантский град, обрушившийся на несколько населенных пунктов возле Челябинска, уничтожил урожай и автомобили. Куски льда были размером с половину ладони.
Читательница «Комсомольской правды» сняла на видео последствия разгула стихии в поселке Потанино.
— Приехали в четыре часа утра из города, а здесь апокалипсис. Град поразбивал машины, у кого-то все стекла в дырах, — рассказывает читательница. — Главную дорогу в поселке завалило ветками. Я такого ужаса еще никогда не видела.
В социальных сетях теперь самые популярные объявление — восстановление машин после града.
Напомним, в Копейске и Красноармейском районе тоже выпал гигантский град. Пришлось даже вызывать спасателей. Помощь понадобилась отдыхающим на карьере под Копейском. Для 20 взрослых и 20 детей подогнали автобус, в котором они смогли укрыться от больших градин и добраться до дома.
А в Челябинске прошел сильный ливень, который затопил улицы до такой степени, что вода доходила людям до пояса.
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