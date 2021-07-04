«Сильно качало, все визжали»: во время полета град разбил лобовое стекло у самолета из Челябинска

Самолет с пассажирами попал под град. Фото: vk.com/url_mash

В Челябинске самолет компании S7 Airlines с пассажирами на борту попал под мощный град. 3 июля борт летел до Москвы и сразу же оказался во власти стихии. По данным телеграмм-каналов, у Airbus оказалось разбито лобовое стекло, но полет продолжился. «Комсомольская правда» нашла пассажира, который летел тем рейсом.

Челябинец Владислав рассказал подробности страшного полета. По его словам, самолет попал под град почти сразу после взлета.

— Взлетели с небольшим опозданием, посадку объявили впритык, но я даже не обратил внимание, — рассказал читатель КП-Челябинск Владислав. — Когда набрали небольшую высоту, сразу же попали в грозовые тучи, в иллюминаторах было темно, только видно, что сверкают молнии. Самолет начало очень сильно качать. Послышался треск, по всему фюзеляжу заколотило. Я такого никогда не слышал, лупило сильно, как будто падали не градины, а какие-то глыбы. У людей началась истерика, все визжали, дети плакали.

Градины такого размера выпали в поселках возле Челябинска. Фото: Mariya Guida

Владислав рассказал, что сразу догадался о граде, потому что удары были не с одной стороны, а по всему корпусу.

— У меня была только одна мысль, чтобы градины не попали в двигатель. К счастью, все обошлось. Минут через десять пилот взял резко вверх и наступила тишина.

По словам Владислава, в Москве самолет не сразу приземлился.

— Кружили несколько минут, с какими-то странными поворотами, то вправо, то влево. Я спросил у стюардессы, почему так долго летим. Она ответила, что посадку не сразу дали. У меня такого странного полета еще не было, — добавил челябинец.

Мы отправили запрос в авиакомпанию, чтобы узнать подробности ЧП, но ответа пока не поступило.

Напомним, что мощный град обрушился на Челябинскую область 3 июля. Пострадал Копейск и поселки вокруг города. Градины были гигантского размера — с половину ладони. Льдины уничтожили урожай, побили машины.

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