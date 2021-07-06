«Пришли с подушками и стульями»: родителям из «Ньютона» пришлось занимать очередь в школу ночью

Такие очереди теперь даже в обычные школы. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске вторая волна записи в первые классы началась со скандала. Родители занимали очередь с трех часов, чтобы попасть не в гимназию или лицей, а обычную школу. Все потому, что в новом микрорайоне «Ньютон» в учебном заведении места давно нет.

— Устроили крысиные бега!!! В школе выделили 30 мест, учеников не принятых только в нашей школе 130! Люди с трех ночи стояли в очереди с подушками и стульями!!! — такое видео из школы № 154 опубликовала в Инстаграме мама будущего первоклассника.

В ОЦ№4 родителей уже не пускают. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Но даже такие жертвы мало, кому помогли: зачисленными в первый класс стали всего лишь пять человек.

— Уважаемые родители, у меня нет мест, нет классов, — обращается к толпе представитель школы №154. — У нас по плану было 175 человек, мы увеличили это число еще на 30. Получилось семь по максимуму заполненных классов. Я вас понимаю и сочувствую, но у меня просто физически нет возможности принять ваших детей. Если только пятый этаж добавлять, либо в коридорах пристраивать.

В школах свободные места можно пересчитать по пальцам. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Родителям посоветовали обращаться в комитет по делам образования, но они эта фразу слышат постоянно. Одна мама не смогла сдержать эмоций:

— Все нас понимают, но и вы нас поймите — мы от этой безысходности устали уже. Второй день ходим, боремся за место. Там отказ, тут отказ. Мне ребенка куда отправлять? У меня трое детей: одна в садик ходит, непонятно где. В 95 лицей заявление не подала, потому что в «Ньютоне» ждала. В итоге, там место потеряла. Вот, хожу, никуда сына пристроить не могу…

Родителям придется возить детей в школы за несколько остановок. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня, 6 июля, в школу в «Ньютоне» никого уже не пускали, всех отправили в другие школы.

Консультацию по этому поводу готовы оказать в комитете по делам образования города Челябинска по телефонам горячей линии: 266-57-23, 727-81-40 или по адресу ул Володарского, д. 14.

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