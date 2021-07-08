В Челябинской области из-за лесных пожаров эвакуировали детей из летнего лагеря

Лесные пожары полыхают сразу в трех районах Челябинской области. Фото: ГУ МЧС по региону

Ситуация с лесными пожарами в Челябинской области продолжает ухудшаться. Сегодня вечером, 8 июля, были эвакуированы дети из летнего оздоровительного лагеря, находящегося в 10 километрах от села Париж Нагайбакского района.

— Превентивная мера принята для спокойствия в первую очередь детей и их семей, несколько часов назад всех воспитанников (около 120 человек) автобусами развезли по домам, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Крупные лесные пожары полыхают не только в Нагайбаском районе, но и в Увельском и Карталинском. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уже поставил на контроль эту ситуацию.

— Главное сейчас – действовать оперативно. Все силы и средства МЧС уже брошены на борьбу с огнем. Привлекаем авиацию, — написал Текслер в своем аккаунте в Instagram.

В Карталинском районе огонь от лесного пожара мог перекинуться на близлежащие поселки Запасное и Новокаолиновый. Однако этого не произошло из-за своевременного вмешательства сотрудников МЧС и ГУ лесами. В настоящее время там наблюдается сильное задымление. Также из-за сильного ветра осложняется тушение пожара.

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