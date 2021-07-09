В администрации рассказали, что спасло Париж от огня в Челябинской области

Последствия пожара в Парижском лесничестве. Фото: правительство Челябинской области

Из села Париж в Челябинской области не будут эвакуировать людей из-за крупного лесного пожара. Огонь находится в полтора километрах от жилых домов, но ситуация не требует экстренных вмешательств. Населенный пункт спас ветер.

— Глава района сейчас находится на месте, — сообщила КП-Челябинск исполняющая обязанности пресс-секретаря Нагайбакского района Ольга Терякова. — На данный момент огонь находится в полутора километрах от села Париж, но угрозы для жилых домов нет. Необходимость в эвакуации людей тоже отсутствует, так как ветер дует в сторону Карталов. Другие поселки Нагайбакского района также в безопасности.

Фото: правительство Челябинской области

В пресс-службе правительства Челябинской области назвали ситуацию в Париже удовлетворительной.

Фото: правительство Челябинской области

— Пожар блокирован и не подпущен к жилью, — рассказали в пресс-службе регионального правительства. — Возгораний зданий нет.

В Карталинском районе площадь пожара, по данным МЧС к этому часу, на двух очагах составляет 2800 гектаров. Ближе всего огонь подошел к поселку Запасное — расстояние всего 300 метров. Там живут 318 человек, в том числе 87 детей; 152 частных жилых дома и один детский сад. Но угрозы населенному пункту нет.

— Существует угроза поселку Новокаолиновый. Огонь в двух километрах от него. Готовится эвакуация населения, — озвучили данные МЧС в региональном правительстве. — Там проживает 1324 человека, в том числе 257 детей. В поселке 232 частных дома, школа и детский сад. Дополнительная информация уточняется.

Уже эвакуируют двумя автобусами «ПАЗ» жителей поселка Джабык. Это 738 человек, в том числе 215 детей. Людей разместят в школе поселка Снежный, расположенного в 43 километрах от места ЧП. Пламя в четырех километрах от Джабыка. Дополнительная информация уточняется.

— В 13:50 выехал электропоезд со станции Карталы для эвакуации населения поселка Джабык, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — В поезде четыре вагона вместимостью 100 человек.

Напомним, в Карталинский район выехал губернатор Алексей Текслер.

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