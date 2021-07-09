Текслер срочно едет на юг Челябинской области, объятый пожарами

Губернатор Алексей Текслер срочно едет на юг Челябинской области, где бушуют лесные пожары. Фото: gubernator74.ru

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер срочно едет на юг Челябинской области, в Карталинский район, где со вчерашнего дня бушуют лесные пожары. Глава области прервал свою работу на X научно-практической конференции «Расулевские чтения» в Троицке.

Напомним, что некоторое время назад губернатор откомандировал в Карталы своего заместителя Евгения Голицына для координации действий. Главная задача — работа с населением. Нужно обойти каждый дом — не у всех есть интернет; быть готовым к массовой эвакуации.

Сейчас людей вывозят из п. Джабык — там сильное задымление. В первую очередь, эвакуируют пожилых, людей, страдающих бронхиальной астмой. В пункте временного размещения готовы места отдыха, есть питание и вода.

С огнем на юге региона борются около 200 человек и 60 единиц техники. Работает авиация: из Ростова-на-Дону прибыл авиаборт БЕ-200; из Екатеринбурга — вертолет МИ-8.

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