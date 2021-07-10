Пришли с обысками в 6 утра: история о Volkswagen Touareg с плесенью обернулась уголовным делом

Плесень из машины было уже не вывести. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Силовики пришли с обысками к жителю поселка Тургояк в Челябинской области. Владимира Нестерова подозревают в подделке документов. Эта история началась еще несколько лет назад — мужчина купил автомобиль Volkswagen Touareg в автоцентре «Гольфстрим». Но радость от покупки быстро сменилась разочарованием, волнением, а потом и затянувшимися судебными тяжбами. Машина оказалась бракованной, и на доказательства ушло два года.

— Пришли в 6 утра, детей перебудили. Следователь с двумя помощниками не поняли, о чем речь идет, даже с материалами дела не ознакомились, которое уже через три инстанции прошло, — возмущен Владимир Нестеров.

Представитель «Автоцентра «Гольфстрим» написал в полицию заявление о том, что Владимир подделал справку об обслуживании от 15 августа 2019 года. Сейчас Нестерова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

— Перед началом обыска Нестерову было предложено выдать предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, — говорится в протоколе обыска, которые «Комсомольской правде» предоставил подозреваемый. — В ходе обыска в ноутбуке документов, имеющих значение для уголовного дела, не обнаружено, а также в ходе обыска дома документов и предметов, имеющих значение для дела, не обнаружено.

Сам Нестеров уверен, так ему пытаются отомстить за выигранное дело по возврату денег за бракованный автомобиль.

— Так они хотят отменить решение суда о возврате мне денежных средств. Они несколько раз пытались заявить на суде, что заказ-наряды подделанные. Судья им говорил, что все равно эти документы не исследуют, они не нужны. И в ходатайстве им отказывали. Судебное решение выносится на основании заключения эксперта и переписки с производителем о бракованности автомобиля, — сообщил Владимир.

Также следователь вызвал Нестерова на допрос в качестве подозреваемого во вторник, 13 июля.

Ранее мы рассказывали историю Владимира Нестерова, который купил дефектный автомобиль за пять миллионов. Спустя несколько лет ему удалось вернуть средства через суд.

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