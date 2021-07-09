Во время лесных пожаров в Челябинской области пострадали три человека

Фото: Администрация Нагайбакского муниципального района / Vk.com
В Челябинской области появились первые пострадавшие в результате лесных пожаров. По информации Минздрава региона, троим южноуральцам, которых эвакуировали на поезде из села Джабык, понадобилась медицинская помощь. У них были выявлены ожоги легкой степени.
— В настоящий момент с пострадавшими работает психолог, пункты временного размещения сопровождают медицинские работники, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.
Кроме того, городская больница Карталов полностью готова к приему пациентов, в случае необходимости к оказанию медпомощи будут подключены областные медицинские учреждения.
Орган дознания МЧС возбудил три уголовных дела по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере). Местные жители озвучили свою версию.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru