Во время лесных пожаров в Челябинской области пострадали три человека

Фото: Администрация Нагайбакского муниципального района / Vk.com

В Челябинской области появились первые пострадавшие в результате лесных пожаров. По информации Минздрава региона, троим южноуральцам, которых эвакуировали на поезде из села Джабык, понадобилась медицинская помощь. У них были выявлены ожоги легкой степени.

— В настоящий момент с пострадавшими работает психолог, пункты временного размещения сопровождают медицинские работники, — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Кроме того, городская больница Карталов полностью готова к приему пациентов, в случае необходимости к оказанию медпомощи будут подключены областные медицинские учреждения.

Орган дознания МЧС возбудил три уголовных дела по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере). Местные жители озвучили свою версию.

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