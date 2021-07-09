Причина лесных пожаров в Челябинской области 9 июля 2021: что говорят МЧС и жители

По факту пожара завели три уголовных дела. Фото: Администрация Нагайбакского муниципального района / Vk.com

Со вчерашнего дня три района в Челябинской области объяты огнем — Нагайбакский, Карталинский и частично Увельский рядом с поселками Джабык, Дуванкуль, Запасное, Новокаолиновый, Париж. Горят леса, огонь вплотную подходит к населенным пунктам, жителей эвакуируют. В ГУ МЧС по Челябинской области пока не могут назвать причину, по которой горят такие огромные площади. Но орган дознания МЧС возбудил три уголовных дела по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений в крупном размере). Мы решили поспрашивать у местных жителей, что, по их мнению, могло стать причиной пожара.

— Неделю назад была сильная гроза в поселке Париж в Нагайбакском районе. Молния попала в какое-то дерево, отчего произошло возгорание. Оно дошло до детского загородного лагеря «Роднички», там была первая смена. Всех детей эвакуировали, но пожар до конца не потушили, от этого лес разгорелся еще больше. Приезжал пожарный поезд, вертолетами тушили. Но все еще лес горит — рассказал Юрий Дубских.

— Лесной пожар — это природный пожар, — говорит депутат районного собрания Нагайбакского района Светлана Мамедалина. — И почти всегда основная причина его возникновения — умышленный поджог или неосторожное обращение с огнем. Очень надеюсь, что специалисты разберутся в причине возникновения пожара. И накажут виновных, если это дело рук человека.

Напомним, поселок Париж удалось отбить у огня.

Самая напряженная ситуация сейчас в поселке Джабык, где огонь перекинулся на дома. Часть строений пострадала, часть — нет. Местами остается открытое горение. На помощь дополнительно направили борт ИЛ-76. Организованные группы местных жителей, которые были собраны на станции и в детском саду, эвакуированы. Поезд выехал в Карталы в пункт временного размещения.

Непросто и жителям поселков Новокаолиновый и Еленинка. Уезжать отсюда помогают волонтеры «Легион-СПАСА», там, куда их пропускают МЧС.

Общая площадь пожара возросла в несколько раз — до 4800 га.

Алексей Текслер ввел в Челябинской области режим ЧС.

Вся информация о лесных пожарах в Челябинской области — в сюжете КП-Челябинск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru