«Там ничего не осталось»: жители сгоревших поселков Челябинской области рассказали, как спасались от огня

Жители поселков считают, что беды можно было избежать, если бы не шквалистый ветер.

Из-за лесных пожаров в Челябинской области жителей поселка Джабык и Запасное Карталинского района пришлось эвакуировать в срочном порядке. В одном только послелке Джабык сгорели 63 дома, и есть один погибший. По мнению карталинцев беды можно было избежать, если бы не шквалистый ветер. Читатель КП-Челябинск поделился с нами фото поселка Джабык.

— Проклятое место, за все лето раза два дождичек маленький был, — едва сдерживает эмоции житель Карталинского района Андрей (имя изменено).

— Пожары начались ещё три дня назад, на них не обращали большого внимания, что-то тушили как могли. А потом сильные ветер мгновенно разнес, а когда к домам подошло, начался кипиш. Помимо Джабыка в Анненском сгорела улица. Люди выбегали, в чем были. Изначально в пунктах эвакуации было более 300 детей, из них около 150 детей. Многие полуголые, потому что выбегали. Сейчас вещи собирают, зубные щетки, мыло, вещи. Люди, конечно, встряли, все потеряли, дома сгорели. Сейчас по родственникам многие смогли пристроится, — продолжает Андрей.

Кого-то стихия застала врасплох. Им пришлось в спешке покидать свои дома и направляться к пункту эвакуации. Люди не знают — стоит ли им возвращаться домой, когда огонь уничтожил практически все постройки.

— На улице Мира огонь пришел сверху, с карьера. Наш дом очень быстро сгорел. Даже не тушили. Некому было тушить, — рассказал житель Джабыка.

Кого-то из людей эвакуировали волонтеры. Они, кстати, также помогают сотрудникам МЧС тушить лесные пожары.

— У моей мамы дача находится в запасном по улице Зеленая, за переездом со стороны лагеря для подготовки школьников к военным сборам. В деревню она приехала утренней электричкой в четверг, 8 июля. В течение дня и вечера наблюдала, как тушат пожар. На следующий день утром ситуация вроде бы улучшилась. И мама решила уехать вечерней электричкой в 18:30. По рупору лишь один раз сказали собирать документы и уезжать. Никаких автобусов не было. В новостях же говорили об эвакуации всего поселка. 9 июля ближе к 15:00 ситуация с огнем стала ухудшаться, и мама поняла, что электрички не будет вечерней. Тогда она пошла искать людей и встретила волонтеров «Альфа Спас», которые взяли ее и других людей, посадили к себе в машины и повезли в Магнитогорск. По пути заехали в Калиновку, провели там с кем-то переговоры и поехали колонной в шесть машин в город. Волонтеры предлагали еду и питье. Спрашивали, чем могут помочь. Довезли до самого дома. Большое спасибо им за все! — рассказала КП-Челябинск Евгения.

— У нас сгорел дом, мама успела выбежать. Соседи звонили: там ничего не осталось. Сама боюсь ехать и смотреть на это, — рассказала Елена Беляшова.

Власти региона развернули пункты временного проживания для жителей поселков, чьи дома пострадали в результате лесных пожаров. Также людей обеспечили всеми необходимыми средствами гигиены и продуктами.

— Погорельцы уже спали, когда муж приехал в центр помощи в детском саду 5 в Карталах, — рассказала КП-Челябинск местная жительница Оксана. — Вещи оставили сотрудникам. Дежурит с ними психолог МЧС. Здесь пятеро детей до 12 лет. Мужчинам действительно нечего надеть, остались в одних трусах в прямом смысле и без обуви многие. Очень много неравнодушных людей, машины без конца подъезжают, везут помощь даже на такси!

По последним данным, площадь, пройденная огнем, составляет 14 тыс. га леса, в том числе площадь активного горения по результатам утренней авиационной разведки составляет 20 га. В Джабыке сгорели 63 дома. Из их 40 постоянного проживания, 23 — дачи, сообщают в МЧС.

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