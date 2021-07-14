Как передать показания счетчиков за воду и электроэнергию в Челябинске 2021

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Каждый месяц до 25 числа включительно челябинцам нужно передать показания за холодную и горячую воду и электроэнергию. Одни делают это через личный кабинет, другие — по телефону-автоответчику, а третьи — через приложения! Подробнее обо всех вариантах рассказываем ниже.

Кому передать показания за электроэнергию?

В Челябинске поставщиком электроэнергии с 2020 года является «Уралэнергосбыт». Передать показания напрямую компании можно четырьмя способами:

1. Через личный кабинет, где нужно зарегистрироваться через номер телефон.

Скриншот: «Уралэнергосбыт»

Откройте вкладку «Показания», вбейте число в поле и нажмите кнопку «Отправить показания».

2. На сайте, но без регистрации.

Скриншот: «Уралэнергосбыт»

Введите номер лицевого счета с квитанции, выберите тип прибора учета — одно- или двухтарифный, введите показания и нажмите кнопку «Отправить».

3. По телефону-автоответчику.

Наберите номер (351) 214-71-14, введите номер лицевого счета и значок «#», выберите тип прибора учета через клавиши «1» и «2», введите показания. Если робот верно повторит данные, нажмите «*».

4. По телефону горячей линии.

То же самое можно сделать и по этому номеру 8 800 222-25-00. Только после набора необходимо нажать «0». Остальные действия дублируют инструкцию по показаниям счетчиков электроэнергии через телефон-автоответчик.

5. Во время оплаты счетов.

Передать показания можно и в то время, когда вы оплачиваете счета. Только это нужно делать до 10 числа каждого месяца, иначе начислят пени. Показания принимают в СберБанке, на Почте России и в системе «Город». Но будьте внимательны: некоторые сервисы берут комиссию.

Куда передать показания счетчиков горячей воды?

С 2018 года тепло и горячую воду в квартиры пускает «УСТЭК». Так что показания счетчиков горячей воды нужно отправлять туда:

1. Через личный кабинет – с регистрацией и без.

Скриншот: «УСТЭК»

Если на экране житель выберет форму слева, ему нужно будет привязать лицевой счет, номер дома и квартиры. Затем стоит выбрать вкладку «Передать показания», вбить данные в поле «Новые показания» и нажать зеленую кнопку.

Скриншот: «УСТЭК»

Если на регистрацию времени нет, то выбирайте правую форму. Тогда сайт сразу предложит ввести данные о лицевом счете, доме и квартире, а потом и сами показания.

Скриншот: «УСТЭК»

2. По телефону-автоответчику.

Номер у «УСТЭК» тот же, что и в «Уралэнергосбыте»: (351) 214-71-14. Жителю нужно совершить те же действия, только пункт с прибором учета нужно пропустить.

3. Во время оплаты счетов.

Куда передать показания за холодную воду и водоотведение?

В МУП «ПОВВ» следует передать показания и по горячей, и по холодной воде. Хоть компания и не подает ГВС, она занимается водоотведением. А для этого сотрудникам нужно понимать общее количество воды, которое житель потратил за месяц. Передать данные можно следующими способами:

1. Через сайт.

Скриншот: МУП «ПОВВ»

Введите данные о лицевом счете, номере дома и квартиры, заполните поля «Новые показания» в строках по ГВС и ХВС и нажмите синюю кнопку.

2. Через мобильное приложение «Личный кабинет МУП ПОВВ» с регистрацией по электронной почте.

Скришот: «Личный кабинет МУП ПОВВ»

Нажмите четыре точки по центру экрана, чтобы провалиться в меню, перейдите во вкладку «Передать показания» и введите данные в два поля по ГВС и ХВС. Чтобы отправить показания, нажмите оранжевую кнопку.

3. Во время оплаты счетов.

Если останутся вопросы, звоните в ресурсоснабжающие организации. Телефоны указаны на сайтах «Уралэнергосбыта», «УСТЭКа» и МУП «ПОВВ».

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