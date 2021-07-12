Пять главных вопросов о единой квитанции за свет, тепло и воду от «Новых коммунальных решений» в Челябинске

Новые квитанции уже пришли челябинцам, но вопросов меньше не стало. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жители Челябинска получили единую квитанции за свет, тепло и горячую воду от новой компании. ООО «Новые коммунальные решения» теперь будет выставлять единый счет за услуги. У горожан возникли закономерные вопросы — почему пришли долги, если все оплачено, зачем нужна новая контора и что делать, если ничего не понятно. Мы собрали для вас ответы на самые популярные вопросы.

Зачем новая компания?

В компании «Уралэнергосбыт» говорят, что ООО «Новые коммунальные решения» — Единый расчетный центр, который является дочкой поставщика, сосредоточится на клиентском сервисе. «Уралэнергосбыт» продолжит быть поставщиком услуг, а «Новые коммунальные решения» будут выставлять единый счет — за отопление, горячую воду и свет. Все это, по задумке компании, упростит жизнь самим южноуральцам.

— Нам кажется, гораздо удобнее по одной квитанции совершать один платеж, при этом вариативность оплаты для потребителя сохраняется, а денежные средства, как и раньше, направляются непосредственно ресурсоснабжающим организациям, — говорит заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

Что включено в единую квитанцию за коммунальные услуги?

В «Уралэнергосбыте» рассказали, что на данный момент соглашения на формирование единой квитанции заключены только с АО «УСТЭК-Челябинск» и МУП «ЧКТС». Эти теплоснабжающие организации работают только в Челябинске, поэтому единую квитанцию за отопление и электроэнергию получают пока только жители областного центра. В области квитанции от ООО «Новые решения» приходят только за свет.

Фото: "Уралэнергосбыт"

Что изменилось в квитанции?

В квитанции указан новый единый лицевой счет, а также есть QR-код. Раньше кодов было два — по каждому поставщику, а сейчас один, перейдя по которому можно оплатить сразу две услуги.

На месте блоки с показаниями и расчетами по каждой отдельной услуге. Здесь можно найти информацию по формированию начислений, стоимости тарифов, указан объем потребления и показания счетчиков.

В квитанции сохранились и прежние лицевые счета. Они нужны, чтобы войти в личные кабинеты поставщиков услуг и передать показания счетчиков. Единый счет нужен именно для оплаты.

Как платить?

Оплачивать коммуналку можно по-прежнему. В системе «Город» и Сбербанк Онлайн указан новые единый лицевой счет. Сканируете единый QR-код и оплачиваете услуги. То есть для входа в личный кабинет «Уралэнергосбыта» используете лицевой счет поставщика электроэнергии, а квитанцию оплачиваете, к примеру, через Сбербанк Онлайн по единому лицевому счету. По-прежнему заплатить за услуги можно в отделения «Почты России». Но не забывайте о комиссиях.

Что делать, если уже оплатил коммуналку по старой квитанции, но снова пришел счет от ООО «Новые коммунальные решения»?

Такая ситуация произошла у нашей читательницы. У нее был долг за отопление «УСТЭК» 5000 руб., который девушка оплатила 23 июля. 2 июля ей приходит счет от «Новых коммунальных решений» за свет (80,64 руб.), она его также оплачивает. Но уже на следующий день ситуация повторяется — в приложении «Интерсвязи» она видит три графы от новой компании: та же сумма за свет (80,64 руб.), новый счет за горячую воду (201,51 руб.) и снова за отопление, только не 5000 руб., а 3116, 65 руб.

— Причем все услуги отдельной графой. И где тут единый счет? И если я оплатила, пусть и позже, откуда вязалась странная сумма?, — возмущается Ольга.

Единый расчетный центр, который теперь занимается обслуживанием граждан и формированием квитанций. Фото: "Уралэнергосбыт"

В «Уралэнергосбыте» поясняют, что квитанции формируются как и раньше, расчетная система не изменилась и дублирования не происходит.

— Если была задолженность в «Уралэнергосбыт», она отразится и в новой квитанции точно также как и переплата, — поясняют в компании. — Просто нужно понимать, что для того, чтобы оплата, совершенная через платежных агентов (например, систему «Город»), дошла до поставщика и отразилась в расчетной системе — необходимо время. В конце каждого месяца, после 25 числа, расчетная система закрывается, производится окончательный расчет и формируются квитанции. Если оплата не успела поступить до этого времени, то в квитанции потребитель увидит долг.

В компании добавили, что если вы понимаете, что уже закрыли задолженность — оплатите только текущее потребление месяца за минусом этой суммы:

— Мгновенно оплаты отражаются только если клиент производит их через личный кабинет поставщика ресурсов. И чтобы все платежи отражались в квитанциях корректно, Единый расчетный центр рекомендует производить оплату до 10 числа месяца, следующего за расчетным, а предавать показания до 25 числа текущего месяца (если показания передаются через платежных агентов, то до 23 числа).

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