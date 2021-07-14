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Общество14 июля 2021 10:26

«Скот, гуси, сгорели заживо»: Пожар в Челябинской области уничтожил дом и хозяйство многодетной мамы

Мебель — это самое необходимое для семьи в данный момент. Пока мать троих детей вынуждена спать на полу
Атаман КОРОСТЫЛЁВ
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Сейчас сыновья Ирины едут обратно в Джабык.

Сейчас сыновья Ирины едут обратно в Джабык.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У Ирины Морозовой, многодетной матери из села Джабык Челябинской области, сгорело жилье и хозяйство до самого основания. В момент пожара семья находилась дома, но экстренно покинула его, не успев собрать все ценное. После трагедии мама разместилась у знакомых и сейчас спит на полу, из-за нехватки мебели. А где разместить троих несовершеннолетних сыновей, которые вот-вот вернутся из Карталов, она не знает.

Так выглядел дом многодетной матери до того, как пламя добралось до села.

Так выглядел дом многодетной матери до того, как пламя добралось до села.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Я не хочу уезжать из поселка. Здесь и школа, и моя работа. Мы живем тут всю жизнь. Это наш дом. Сейчас мы пока у знакомых. Я вынуждена спать на полу, поскольку нет никакой мебели. Продукты тоже начинают портиться, потому что холодильника также нет. Но мебель, безусловно, сейчас самое важное. Я в таком шоке от этих пожаров. Просто всю жизнь разрушили.

У Ирины трое сыновей: 15, 12 и 10 лет, которых негде разместить, кроме как по соседству на полу у знакомых. В Челябинской области открыты несколько пунктов приема вещей, продуктов и другой помощи для пострадавших от лесных пожаров на юге региона.

Старший сын еще не достиг совершеннолетнего возраста - ему 15 лет.

Старший сын еще не достиг совершеннолетнего возраста - ему 15 лет.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Теперь у многодетной мамы нет даже кресла - она спит на полу.

Теперь у многодетной мамы нет даже кресла - она спит на полу.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Скот, гуси, свиньи, утки — все сгорело заживо. Мы успели выпустить только двух собачек. Первую мы нашли, а вот поиски второй продолжаются до сих пор. Пожары уничтожили наш дом и хозяйство, — добавляет Ирина.

Все животные погибли от пожара.

Все животные погибли от пожара.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Выжившая собачка бегала двое суток по развалинам и искала хозяев.

Выжившая собачка бегала двое суток по развалинам и искала хозяев.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Каждый неравнодушный житель региона прямо сейчас может помочь пострадавшим продуктами (чай, кофе, сахар, консервы, крупы), постельным и нижним бельем, бытовой химией, мыльными принадлежностями, а также чайниками, кастрюлями и посудой, бытовой техникой, мебелью.

Адреса пунктов сбора и реквизиты для перечисления средств можно найти в нашей новости по ссылке. Вы можете также указать. что помощь адресная - для Ирины Морозовой.

Или помочь напрямую - по адресу Солнечная, 5, поселок Джабык.

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯЛесные пожары в Челябинской области 2021