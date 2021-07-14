«Скот, гуси, сгорели заживо»: Пожар в Челябинской области уничтожил дом и хозяйство многодетной мамы

Сейчас сыновья Ирины едут обратно в Джабык.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
У Ирины Морозовой, многодетной матери из села Джабык Челябинской области, сгорело жилье и хозяйство до самого основания. В момент пожара семья находилась дома, но экстренно покинула его, не успев собрать все ценное. После трагедии мама разместилась у знакомых и сейчас спит на полу, из-за нехватки мебели. А где разместить троих несовершеннолетних сыновей, которые вот-вот вернутся из Карталов, она не знает.
Так выглядел дом многодетной матери до того, как пламя добралось до села.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
— Я не хочу уезжать из поселка. Здесь и школа, и моя работа. Мы живем тут всю жизнь. Это наш дом. Сейчас мы пока у знакомых. Я вынуждена спать на полу, поскольку нет никакой мебели. Продукты тоже начинают портиться, потому что холодильника также нет. Но мебель, безусловно, сейчас самое важное. Я в таком шоке от этих пожаров. Просто всю жизнь разрушили.
У Ирины трое сыновей: 15, 12 и 10 лет, которых негде разместить, кроме как по соседству на полу у знакомых. В Челябинской области открыты несколько пунктов приема вещей, продуктов и другой помощи для пострадавших от лесных пожаров на юге региона.
Старший сын еще не достиг совершеннолетнего возраста - ему 15 лет.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Теперь у многодетной мамы нет даже кресла - она спит на полу.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
— Скот, гуси, свиньи, утки — все сгорело заживо. Мы успели выпустить только двух собачек. Первую мы нашли, а вот поиски второй продолжаются до сих пор. Пожары уничтожили наш дом и хозяйство, — добавляет Ирина.
Все животные погибли от пожара.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Выжившая собачка бегала двое суток по развалинам и искала хозяев.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Каждый неравнодушный житель региона прямо сейчас может помочь пострадавшим продуктами (чай, кофе, сахар, консервы, крупы), постельным и нижним бельем, бытовой химией, мыльными принадлежностями, а также чайниками, кастрюлями и посудой, бытовой техникой, мебелью.
Адреса пунктов сбора и реквизиты для перечисления средств можно найти в нашей новости по ссылке. Вы можете также указать. что помощь адресная - для Ирины Морозовой.
Или помочь напрямую - по адресу Солнечная, 5, поселок Джабык.
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