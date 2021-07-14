«Скот, гуси, сгорели заживо»: Пожар в Челябинской области уничтожил дом и хозяйство многодетной мамы

Сейчас сыновья Ирины едут обратно в Джабык. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

У Ирины Морозовой, многодетной матери из села Джабык Челябинской области, сгорело жилье и хозяйство до самого основания. В момент пожара семья находилась дома, но экстренно покинула его, не успев собрать все ценное. После трагедии мама разместилась у знакомых и сейчас спит на полу, из-за нехватки мебели. А где разместить троих несовершеннолетних сыновей, которые вот-вот вернутся из Карталов, она не знает.

Так выглядел дом многодетной матери до того, как пламя добралось до села. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Я не хочу уезжать из поселка. Здесь и школа, и моя работа. Мы живем тут всю жизнь. Это наш дом. Сейчас мы пока у знакомых. Я вынуждена спать на полу, поскольку нет никакой мебели. Продукты тоже начинают портиться, потому что холодильника также нет. Но мебель, безусловно, сейчас самое важное. Я в таком шоке от этих пожаров. Просто всю жизнь разрушили.

У Ирины трое сыновей: 15, 12 и 10 лет, которых негде разместить, кроме как по соседству на полу у знакомых. В Челябинской области открыты несколько пунктов приема вещей, продуктов и другой помощи для пострадавших от лесных пожаров на юге региона.

Старший сын еще не достиг совершеннолетнего возраста - ему 15 лет. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Теперь у многодетной мамы нет даже кресла - она спит на полу. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Скот, гуси, свиньи, утки — все сгорело заживо. Мы успели выпустить только двух собачек. Первую мы нашли, а вот поиски второй продолжаются до сих пор. Пожары уничтожили наш дом и хозяйство, — добавляет Ирина.

Все животные погибли от пожара. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Выжившая собачка бегала двое суток по развалинам и искала хозяев. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Каждый неравнодушный житель региона прямо сейчас может помочь пострадавшим продуктами (чай, кофе, сахар, консервы, крупы), постельным и нижним бельем, бытовой химией, мыльными принадлежностями, а также чайниками, кастрюлями и посудой, бытовой техникой, мебелью.

Адреса пунктов сбора и реквизиты для перечисления средств можно найти в нашей новости по ссылке. Вы можете также указать. что помощь адресная - для Ирины Морозовой.

Или помочь напрямую - по адресу Солнечная, 5, поселок Джабык.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru