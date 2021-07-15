Закроют в аэропорту и отберут гаджеты: челябинские спортсмены рассказали, что их ждет на Олимпиаде в Токио

На Олимпиаде южноуральские спортсмены выступят в шести видах спорта. Фото соцсети.

В Японии южноуральцы выступят в шести видах спорта — бадминтоне (Владимир Иванов), водном поло (Эльвина Каримова, Мария Берснева, Евгения Головина), гребле академической (Екатерина Курочкина), легкой атлетике (Василий Мизинов), теннисе (Екатерина Александрова) и тхэквондо (Татьяна Минина). Все участники довольно именитые спортсмены. Все они уже успели подняться на подиумы чемпионатов мира и Европы, успешно проходили отборочные турниры.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Состязания должны были пройти летом прошлого года в эти же сроки, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Однако организаторы приняли решение именовать игры, как Олимпиада-2020.

Для Владимира Иванова токийская Олимпиада будет уже третьей в карьере. Фото Соцсети.

ПЦР ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА

В Министерстве физической культуры и спорта Челябинской области отметили, что в 2016 году на летних Олимпийских играх выступали 10 южноуральских спортсменов (в этом году — восемь). Как минимум в трех видах олимпийской программы челябинцы считаются фаворитами — в водном поло, легкой атлетике и тхэквондо. Но и в других видах спорта все будут бороться за медали.

Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина из Златоуста сыграют за ватерпольную сборную. Фото ВК "Динамо-Уралочка".

— Представители каждого вида спорта по-разному ведут подготовку к олимпийским стартам. У каждого свой индивидуальный график. У легкоатлетов были тренировочные сборы в Чечне, Кисловодске, в Москве. Потом большинство переберется во Владивосток — поближе к Японии. Там пройдет акклиматизация, нужно будет привыкнуть к часовому поясу. Предварительно принято решение, что представители легкой атлетики будут подъезжать в Токио примерно за пять дней до старта. Тем более, что пребывание в Олимпийской столице связано с целым рядом ограничений. Известно, что в аэропорту создана специальная зона, где все спортсмены будут проходить ПЦР-тест. Уже заявлено, что эта процедура займет примерно четыре часа. На это время спортсменов «закроют» в помещениях воздушной гавани. Олимпийскую деревню также нельзя будет покидать — только для поездок на тренировки и сами соревнования. Что касается отсутствия зрителей, то, я думаю, в телетрансляциях просто добавят «интер-шума», имитирую шум трибун, — рассказал в интервью челябинской «Комсомолке» один из начальников олимпийской команды легкоатлетов.

НАШИ УЖЕ В ЯПОНИИ

Василий Мизинов поборется за медали Олимпиады в ходьбе на 20 километров. Фото соцсети.

Вице-чемпион мира по легкой атлетике (спортивная ходьба) Василий Мизинов сейчас находится на тренировочных сборах в Кисловодске. Он рассказал, что атлетов постепенно подводят к легкоатлетическому турниру в Японии, и они приедут в Токио в полной боевой готовности:

— Тактику на 20-километровую дистанцию мы еще не выработали. Но, вероятно, не будем сразу рваться вперед. Такая тактика мне уже помогла в 2019 году в Дохе, где удалось завоевать «серебро» чемпионата мира. Это первые мои Олимпийские игры. В Японии буду бороться со многими именитыми атлетами. И нужно быть собранным и готовым к борьбе в этот день (ходьба на 20 км пройдет 5 августа, начало в 12.30, время челябинское, — Прим. ред.).

Василий Мизинов поделился и мнением по поводу того, как будет проводить время в Олимпийском Токио, сказав, что, в сборной команде многим на время Игр рекомендовали отказаться от смартфонов и других гаджетов.

— Скорее всего, я так и поступлю. Рядом будет мой тренер Елена Валентиновна Сайко, тренеры команды, партнеры по сборной. Общения вполне хватит. После финиша — другое дело. Я буду открыт для общения со всеми, — улыбается Василий.

В Японию уже прибыла Олимпийская команда по тхэквондо. В составе сборной выступит и двукратная чемпионка Европы, дважды серебряный призер чемпионата мира Татьяна Минина.

Татьяна

Союз тхэквондо России в своем Инстаграме выложил фото команды, которая уже вовсю тренируется в японском городе Анамизу, что примерно в 250 километрах на запад от Токио. Вместе с Татьяной Мининой в Японию прилетели еще две челябинки — Кристина Прокудина (она будет спарринг-партнером Татьяны) и Маргарита Близнякова (выступит в показательном, демонстрационном виде — командном смешанном турнире).

Татьяна Минина уже тренируется в Японии вместе со спарринг-партонером Кристиной Прокудиной. Фото инстаграм.

ДЗЮДО В ЗАПАСЕ

Кстати, впервые с 1988 года на Олимпийском турнире не выступят челябинские дзюдоисты. В эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) Заслуженный тренер России Александр Миллер объяснил это недостатком финансирования, сказав, что в прежние годы куда больше спонсоров помогали дзюдоистом. Это, по мнению Александра Миллера, и стало причиной не попадания южноуральских дзюдоистов в состав Олимпийской сборной. Но отметим, что сразу два представителя челябинского дзюдо вошли в состав команды в качестве запасных — это Денис Ярцев и Сабина Гилязова (оба завоевали олимпийские лицензии, но из-за высокой конкуренции в сборной получили статус только вторых номеров).

«УРАЛОЧКАМ» ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ

Директор златоустовского ватерпольного клуба «Динамо-Уралочка» Святослав Накоряков рассказал, что три игрока команды — Эльвина Каримова, Мария Берснева, Евгения Головина вместе со сборной прошли весь подготовительный цикл подготовки к Олимпийским играм.

— Девчата сыграют в группе «В» ватерпольного турнира. Из пяти сборных в следующий круг выходят четыре команды из пяти. Группа у российской сборной подобралась довольно сильная — США, Япония, Венгрия и Китай. Все команды сильные, но основная борьба за более высокое место в группе, а значит с выбором соперниц в 1/8 финала из группы «А» будет с венгерками и американками. Думаю, что из своей группы мы выйдем без проблем, — отметил Святослав Накоряков.

Кстати, в 2000, 2004 и 2016 годах воспитанницы златоустовской «Уралочки» завоевывали на Олимпиадах бронзовые медали. Среди призеров Софья Конух, Юлия Петрова, Татьяна Петрова, Мария Королева, Екатерина Салимова, Екатерина Шишова, Наталья Шепелина, Анастасия Зубкова, Ольга Горбунова и Эльвина Каримова. Для Каримовой Олимпиада в Токио будет уже второй в карьере.

Отметим, что главным тренером Олимпийской сборной по боксу назначен Заслуженный тренер России из Златоуста Виктор Фахрутдинов. В составе олимпийской команды есть и еще один челябинец — Дмитрий Зорин назначен одним из начальников олимпийской команды по легкой атлетике.

Главным тренером Олимпийской сборной по боксу назначен Заслуженный тренер России из Златоуста Виктор Фахрутдинов. Фото соцсети.

СПРАВКА «КП»

Южноуральские спортсмены участвовали в 15 Летних Олимпийских играх, начиная с 1956 года. Это 106 спортсменов. Они завоевали 33 медали — 6 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых награды.

Чемпионы-южноуральцы

Валерий Гопин (гандбол, 1988, 1992)

Елена Елесина (легкая атлетика, 2020)

Станислав Кулинченко (гандбол, 2020)

Игорь Кравцов (академическая гребля, 2004)

Мансур Исаев (дзюдо, 2012)

Рекорд по числу участников от Челябинской области был поставлен в 2008 году в Пекине. Тогда в Китае Южный Урал представляли сразу 19 спортсменов.

ЛЮБОПЫТНО

Сколько денег за победу

Олимпиада без зрителей. В Токио объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Оно продлится и во время Олимпиады — с 12 июля до 22 августа будет проведено 724 соревнования, со зрителями — всего 26.

Сборная России не может использовать на Олимпиаде в Токио национальную атрибутику из-за антидопинговых санкций, утвержденных Спортивным арбитражным судом в декабре 2020 года. Официально команда будет обозначаться аббревиатурой ROC (это сокращение от англоязычного названия Олимпийского комитета России).

Российским призерам Олимпийских игр в Токио обещаны премии из госбюджета: за «золото» — 4 миллиона рублей, за «серебро» — 2,5 миллиона, за «бронзу» — 1,7 миллиона. Также предполагается, что все призеры Олимпиады будут награждены подарками от частного Фонда поддержки олимпийцев (в прошлые годы это были дорогие иномарки, но такая практика подвергалась критике).

Регионы также поощрят и участников и призеров Олимпийских игр. Так, в 2012 году за «золото» на Играх в Лондоне дзюдоист Мансур Исаев получил от губернатора и правительства Челябинской области миллион долларов. Призовые от региона за медали на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро составили: 2 млн. рублей за «золото», 1 млн — за «серебро», 500 тысяч — за «бронзу».

Дополнительные призовые за медали и участие спортсмены получат от своих спортивных организаций, которые они представляют.

Кровати для спортсменов в Олимпийской деревне изготовили из плотного картона (после Игр их утилизируют).

Как изнутри выглядит Олимпийская деревня в Токио читайте в материале "Комсомольской правды".

Кровати для спортсменов в Олимпийской деревне сделаны из картона. Фото соцсети.

Кровати для спортсменов в Олимпийской деревне сделаны из картона. Фото соцсети.

Фото из окна на Олимпийскую деревню в Токио. Фото соцсети.

В Токио участникам будет предложено передвигаться на электромобилях. Фото соцсети.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru