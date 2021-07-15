Опасно ли купаться в озере Тургояк Челябинской области: минэкологии ответило на главные вопросы

Мэрию Миасса обязали привести туалеты на пляже в порядок Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В начале июля несколько южноуральцев пожаловались на сыпь после купания в озере Тургояк Челябинской области. После этого на место выехали специалисты управления Роспотребнадзора и взяли пробы, запретив купание. В минэкологии объяснили, где все-таки можно заходить в воду и что стало причиной запрета.

— Сейчас запрещено купаться только в одной точке — на городском общественном пляже, рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков. — В этом месте превышено содержание колиморфных бактерий — кишечной палочки. В остальных местах купание разрешено.

В ближайшее время администрация Миасса поставит аншлаги о запрете и приведет туалеты в нормальное состояние, чтобы исключить любое попадание отходов в озеро.

— Ученые и эксперты придерживаются прежней версии: сыпь после купания — это аллергическая реакция на цветение водорослей и пыльцу деревьев. На протяжении нескольких лет были схожие случаи именно в момент сильной жары и фазы цветения растительности. Роспотребнадзор отбирал пробы в других точках водоема, откуда поступали жалобы на сыпь, но никакого загрязнения там не выявлено, — говорит Виталий Безруков.

Он добавил, что сейчас жалоб на аллергическую сыпь нет.

— Аллергическая реакция слабо связана с кишечной палочкой. У кишечной инфекции совсем другие симптомы, — резюмировал замминистра экологии региона.

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