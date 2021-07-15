Что люди скажут? Устраивает ли жителей Челябинска новый Комсомольский проспект

Что думают челябинцы - в нашем видеопроекте. Фото: Кирилл САДЫКОВ

«Комсомолка» запустила новую рубрику «Что люди скажут?», в рамках которой журналист Атаман Коростылев собирает мнения челябинцев о злободневной проблеме. Мы начали с ремонтных работ на Комсомольском проспекте — главной дороге Северо-Запада Челябинска, вокруг которой создалось много шума: кого-то не устраивает длина островков безопасности, кого-то обновленные полосы. Что люди скажут — смотрите в видео:

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