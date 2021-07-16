«Да отстаньте, у меня ребенок»: в Челябинской области антимасочница обматерила полицейских

Кадр с видео 74.chp/instagram.com

В городе Пласте Челябинской области «масочный рейд» перерос в скандал. В супермаркете сотрудники полиции остановили молодую пару с ребенком. Вся семья — без масок. Мужчина начал требовать показать постановление, а женщина начала громко возмущаться. Она пробежала между стеллажами и взяла одноразовую маску, но полицейские сказали, что протокол все равно будет составлен.

— Да отстаньте от меня, у меня ребенок стоит! Вы что делаете? Вы у меня оставляете ребенка одного здесь, — закричала женщина, отталкивая полицейского. При этом, напомним, она была с мужем.

Вдогонку ей напомнили об ответственности за неповиновение требованиям сотрудников полиции, но женщина продолжала настаивать на своем. Полицейские попытались задержать нарушительницу, но тут подбежал муж.

Из-за криков девочка расплакалась. Женщина взяла ее на руки и направилась к выходу.

— Все, успокойся! — прикрикнула мать на девочку. — Еще будете мне тут ребенка до истерики доводить! Сумасшедшие!

Действо продолжилось на улице. Женщина кричала матом на сотрудников в погонах, просила ее отпустить и яростно отказывалась садиться в полицейскую «буханку». Муж продолжал стоять рядом, грозил написать заявление в прокуратуру и требовал от полицейских, чтоб они сами надели маски как положено. Напуганная дочка продолжала находиться с ним.

Эмоциональное вызвало бурную реакцию в местных пабликах. Пользователи разделились на два лагеря: одни поддерживают женщину, другие осуждают.

— У ребенка истерика, пожалели бы хоть малышку. Сами же тоже наверное родители, — пишет Вера.

— Так родная мать не пожалела, почему другие должны пожалеть? Надела бы мамаша маску и ноу проблем, нет надо права качать, — пишет Ирина.

— Вы видели, как он закручивает руку насильно толкает в УАЗ, вы считаете это норма? — пишет Ксюша.

— А оказывать сопротивление и неповиновение законному требованию сотрудника полиции — это норма? Вы считаете, что с сотрудниками полиции можно матом говорить? А как что случится, сразу орем: полиция, помоги! — пишет Ирина.

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, на женщину составили протоколы об административном правонарушении о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1) и неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3).

Напомним, в Челябинской области продолжает действовать масочный режим. Носить средства защиты необходимо в помещениях, местах скопления людей, а также в общественном транспорте.

В Челябинской области продолжает ухудшаться эпидобстановка, в регионе разворачивают новые ковидные базы. По данным Минздрава, за минувшие сутки выявили 287 новых случаев, умерли еще 10 больных коронавирусом. Врачи напоминают о необходимости носить маски, соблюдать дистанцию и вакцинироваться.

Как писала ранее «Комсомолка», власти Челябинска решили провести проверку соблюдения масочного режима в общественном транспорте и торговых комплексах. Поездка не удивила, но рассмешила.

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