Семью уснувшего на обочине в Челябинской области мальчика проверит прокуратура

Мальчик был совсем один. Фото: скриншот видео из сообщества «Типичный Челябинск»

Семьей мальчика, найденного жителем Южноуральска на обочине дороги, заинтересовалась прокуратура. На данный момент неизвестно, сколько времени маленький ребенок провел один на улице и как долго спал на голой земле.

Малыша обнаружил местный житель. Мужчина возвращался с работы на велосипеде, когда нашел на обочине недалеко от ГРЭС спящего ребенка. Мальчику на вид около пяти лет. Он лежал на животе в обнимку с игрушечным грузовиком. Никого из взрослых поблизости не было.

Южноуралец снял происходящее на видео, кусочек которого в последствии разошелся по социальным сетям и СМИ. Мужчина разбудил мальчугана и довел до дома, но маму ребенка возмутила видеосъемка и вместо благодарности неравнодушному прохожему досталась порция хамства.

Интернет-пользователи поддержали мужчину. Оказалось, что у местных жителей семья давно на слуху.

— Еще бы органы опеки обратили внимание на горе мамашу этого мальчишки, их трое детей, ПДН, насколько знаю, вызывали жители Вохры (общежития возле ГРЭС. — Прим. автора) не один раз, — написала в сообществе «Подслушано Южноуральск» в ВКонтакте Екатерина Штеле.

— У матери хотели родительские права забрать, полиция уже приезжала, у этой женщины трое детей, есть и грудной ребенок, — добавляет там же Анастасия Вергут.

По данным источника КП-Челябинск в правоохранительных органах подтвердил, что мальчик из неполной многодетной семьи. В прошлом году мать дважды привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, а этом году — еще ни разу. Есть сведения, что у нее диагностировано психическое расстройство.

В ГУ МВД по Челябинской области в настоящее время проводится проверка. Ситуация находится и на контроле прокуратуры.

— Прокуратура Южноуральска организовала проверку, — рассказала КП-Челябинск старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. — Если будут основания, мать будут ограничивать в родительских правах. По данным прокурора Южноуральска, семья состоит на учете в управлении социальной защиты населения как находящаяся в социально опасном положении. В ней воспитывается трое детей.

По словам Натальи Мамаевой, если в результате проверки полиция привлечет женщину к административной ответственности, у прокуратуры будут все основания выходить с требованием ограничить женщину в родительских правах.

Корреспондент КП-Челябинск несколько раз звонила автору видео, чтобы узнать подробности инцидента, но на момент выхода материала мужчина на связь не вышел.

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