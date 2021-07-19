Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2021 14:30

Хотел стать популярным: жителя Курганской области оштрафовали за фейки о вакцинации от коронавируса

В погоне за лайками автор ложных сообщений потерял 30 тыс. рублей
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Зауралец хотел получить больше лайков за «горячую» тему

Зауралец хотел получить больше лайков за «горячую» тему

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Житель Шадринского района Курганской области пытался набрать популярность в интернете с помощью фейков. 41-летний мужчина администрирует несколько групп в соцсетях. В начале июня он опубликовал в них видео и текстовые посты о якобы существующем вреде вакцинации от коронавируса.

Сообщения заметили полицейские. В отношении автора постов открыли административное дело о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации, которое создало угрозу для жизни и здоровья граждан.

После этого зауралец признался, что врал в интернете специально.

— Разместил информацию, видео и текст, которые вводят людей в заблуждение, являются фейком, — рассказал он. — Я осознаю свою вину. Не подумал, что размещаю. Видео, конечно, удалил.

Свои поступки мужчина объяснил погоней за популярностью.

— Просто тема вакцинации всегда собирает много комментариев, «классов», лайков, — пояснил он.

Вместо лайков зауралец получил штраф.

— Суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Добавим, в регионе это не единственный случай спекуляции на теме прививок. В начале июля в Курганской области начали рассылать предложения пройти вакцинацию от коронавируса за деньги. В областном правительстве заявили, что вакцинацию проводят бесплатно, а о предложениях отдать деньги за прививку рекомендовали немедленно сообщать в полицию.

По данным регионального оперативного штаба по коронавирусу, за все время пандемии в Курганской области Covid-19 заболели более 24 тыс. человек. Только за последние сутки выявили 118 новых случаев коронавируса.

Зауралец рассказал, зачем разместил в сети фейки о коронавирусе
Видео: УМВД по Курганской области

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

КурганОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКоронавирус в Курганской области 2021