Хотел стать популярным: жителя Курганской области оштрафовали за фейки о вакцинации от коронавируса

Зауралец хотел получить больше лайков за «горячую» тему Фото: Кирилл САДЫКОВ

Житель Шадринского района Курганской области пытался набрать популярность в интернете с помощью фейков. 41-летний мужчина администрирует несколько групп в соцсетях. В начале июня он опубликовал в них видео и текстовые посты о якобы существующем вреде вакцинации от коронавируса.

Сообщения заметили полицейские. В отношении автора постов открыли административное дело о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации, которое создало угрозу для жизни и здоровья граждан.

После этого зауралец признался, что врал в интернете специально.

— Разместил информацию, видео и текст, которые вводят людей в заблуждение, являются фейком, — рассказал он. — Я осознаю свою вину. Не подумал, что размещаю. Видео, конечно, удалил.

Свои поступки мужчина объяснил погоней за популярностью.

— Просто тема вакцинации всегда собирает много комментариев, «классов», лайков, — пояснил он.

Вместо лайков зауралец получил штраф.

— Суд назначил гражданину наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, — рассказали в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Добавим, в регионе это не единственный случай спекуляции на теме прививок. В начале июля в Курганской области начали рассылать предложения пройти вакцинацию от коронавируса за деньги. В областном правительстве заявили, что вакцинацию проводят бесплатно, а о предложениях отдать деньги за прививку рекомендовали немедленно сообщать в полицию.

По данным регионального оперативного штаба по коронавирусу, за все время пандемии в Курганской области Covid-19 заболели более 24 тыс. человек. Только за последние сутки выявили 118 новых случаев коронавируса.

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