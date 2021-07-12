В Курганской области начали распространять фейки о платной вакцинации от COVID-19

Жителей Зауралья просят не верить фейкам о коронавирусе в соцсетях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Курганской области в местных группах в соцсетях начала распространяться информация о якобы платной вакцинации от коронавируса. Однако эта информация не соответствует действительности. В правительсте Курганской области напоминают, что все прививки от коронавируса бесплатные.

— Если вам поступило предложение оплатить вакцинацию, то обращайтесь в полицию или в личные сообщения паблика правительства Курганской области. Мы передадим информацию в правоохранительные органы, — сообщили в пресс-службе правительства региона.

На прошлой неделе в Курганскую область привезли новую партию вакцины против коронавируса — 2,7 тыс. доз. По данным областного правительства, в регионе первым компонентом вакцины привились около 151 тыс. человек (это 39,2% от подлежащих вакцинации жителей области старше 18 лет). Из них чуть больше 110 тыс. жителей получили и второй компонент.

За предыдущие сутки в Курганской области выявили 112 новых случая коронавируса, а за все время пандемии в регионе заболели 23 556 человек.

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