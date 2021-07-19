Жители поселка в Челябинской области две недели живут под дырявой крышей после града

Громадные льдины пробили крышу дома будто пули Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В поселке Вахрушево Челябинской области жильцы многоквартирного дома две недели живут под дырявой крышей, которую разрушил сильный град. Ее обещают восстановить вот уже две недели. Одна из пострадавших семей написала пост в группу «Текслер, помоги» с просьбой о помощи.

В одноэтажном доме больше десяти квартир. Но теперь крыша напоминает планетарий. огромные дыры зияют, как звезды. Но от такой «красоты» людям хочется плакать.

— Наши квартиры топит при каждом дожде, а дома 1949 года уже давно покрыты плесенью. Мы боимся, что крыша обвалится прямо на наши головы. У нас живут большие семьи: у меня и у соседей по трое детей, — рассказала «Комсомолке» Анна Пинжакова.

Родители жалуются не только на пробитую крышу, но и на повышенную влажность в их домах Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По ее словам, сегодня, 19 июля, к ним приходили с проверкой и пообещали «залатать дыры», но лишь на время. А на полную замену, как сказали Анне в ООО «Жилищной Управляющей Компании», потребуется 3000 листов шифера общем стоимостью 7 миллионов рублей.

— Директор компании ответил, что таких денег нет и нужно обращаться к губернатору напрямую. Две недели мы ждем, пока к нам приедут. Сегодня утром они приехали втихушку, посмотрели быстренько, и вот-вот собрались уезжать, как мой сосед их остановил и начал диалог с директором, который сказал, чтобы мы сами дырки заделывали или обращались к Текслеру. Ладно у нас еще не так сильно протекло — мы справились одним тазиком, а у соседей вообще полбочки воды набралось, — рассказывает Анна Пинжакова.

Напомним, 3 июля 2021 после сильного града дома жителей поселка Вахрушево в Челябинской области протекают даже от кратковременных дождей. Семьям приходится жить в комнатах с тазиками и ведрами, куда собирается дождевая вода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru