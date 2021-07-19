Строительно-монтажная компания «КаркасХаус»: строят «под ключ»

Основное направление работы «КаркасХаус» — это проектирование и строительство каркасных загородных домов «под ключ». Они строго соблюдают строительные нормы и правила, что позволяет предоставлять гарантию сроком от 20 лет.

Также «КаркасХаус» более 10 лет занимается установкой инженерных коммуникаций — вентиляции, канализации, водоснабжения, отопительных систем и электрических сетей. Кроме перечисленного, в компании вы можете заказать возведение фундамента «под ключ». Сотрудники «КаркасХаус» на месте определят тип грунта, его пучинистость и возможную подвижность, сделают расчет предположительной нагрузки на основание здания и выберут наиболее подходящий тип фундамента.

Компании «КаркасХаус» важно, чтобы дом был построен быстро и качественно. Новые технологии, точные расчеты и налаженные процессы помогают возводить дома в короткие сроки. Они используют современные материалы на основе экологически чистой качественной древесины.

Поскольку за все этапы отвечает одна строительно-монтажная компания, заказчик может контролировать процесс, не затрачивая время на поиски квалифицированных специалистов. Трудиться над созданием дома вашей мечты будут опытные строители, инженеры и архитекторы, которые гарантируют отличный результат.

ООО торгово-строительная сомпания «КаркасХаус»:

Челябинск, ул. Олонецкая, 1а, оф. 2,

тел.: (351) 776-44-22, 776-22-44, 750-06-88

Karkashaus74@mail.ru,

www.kh174.ru.

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