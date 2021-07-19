В Челябинской области задержали 19-летнего парня за торговлю ковидными справками

Фото: пресс-служба Росгвардии по Челябинской области

В Троицке (Челябинская область) сотрудники полиции и бойцы СОБР Росгвардии задержали 19-летнего парня, который подозревается в создании поддельных документов. Во время осмотра автомобиля молодого человека правоохранители нашли семь фиктивных справок об отсутствии COVID-19.

— По предварительным данным, фальсифицированные документы сбывались гражданам Российской Федерации и выходцам из ближнего зарубежья для дальнейшего использования при пересечении границы РФ, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении молодого человека.

Напомним, факты мошенничества с документами начали вскрываться в начале июля. Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД Магнитогорска поймали шестерых граждан ближнего зарубежья с фальшивыми справками об отсутствии коронавируса. Поддельные документы они предоставляли для оформления разрешения на работу и вида на жительство РФ. Позже был задержан и предполагаемый торговец справками. Им оказался 42-летний житель Магнитогорска. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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