Безбарьерная среда и подземное хранение мусора: как выглядят дворы в «Ярославском»

Жилой комплекс «Ярославский» — это большой и современный жилой комплекс, расположенный на АМЗ в одном из самых экологически чистых районов города. Проект уже сформировался как жилой район, имеет продуманную инфраструктуру и особую атмосферу.

Жилой комплекс находится в 15-ти минутах езды на автомобиле до центра города. Несколько школ и детских садов, школы искусств и творчества, удобная транспортная развязка, рядом с комплексом — обновленный стадион «АМЗ», сосновый бор, Шершневское водохранилище и Изумрудный карьер.

ЖК «Ярославский» представляет собой 11 домов разной этажности в монолитном и панельном исполнении. Восемь из которых уже построены и введены в эксплуатацию, а еще три строятся в настоящее время.

Сроки строительства

Начало реализации проекта — 2015 г. На текущий момент введены в эксплуатацию 8 домов общей площадью более 80 тысяч кв.м. Окончательные сроки строительства комплекса — IV квартал 2021 года.

Новые материалы и технологии, применяемые в проекте

Одно из преимуществ — это панорамное остекление лоджий, что повышает уровень инсоляции в помещениях. Ограждения лоджий представляют собой стеклопакет с нижней частью из системы «Триплекс», что дает возможность не выполнять металлические ограждения, отнимающих полезную площадь лоджий и скрывающих обзор при панорамном остеклении. В ограждениях выполнены специальные решетки «ламели» для установки кондиционеров. Они исключают попадание капель дождя на лоджии.

Кровля домов: железобетонная, скатная, без покрытия, что дает возможность снизить затраты на ремонт кровель по истечении срока эксплуатации кровельных материалов. Утепление выполнено в техническом этаже здания и вентиляционных шахтах, что исключает промерзание вентканалов во время сильных заморозков, увеличивается освещенность помещений.

Особое внимание уделяется экстерьеру домов. Жилой комплекс имеет стилизованное оформление, что эффектно выделяет его среди соседних домов в микрорайоне.

Безопасность

1. Ограничение и управление доступом на территорию микрорайона и в подъезды домов.

2. Возможность осуществления удаленного открытия ворот и шлагбаумов.

3. Осуществление доступа автомобилей по картам (ключам) доступа, защищенным от копирования.

Система подземного хранения мусора

Новые технологии в ЖК «Ярославский» применены в самых неожиданных местах — так, на территории комплекса предусмотрена специальная система подземного хранения мусора. Это значит, что мусорные контейнеры на 2/3 находятся ниже уровня земли, а снаружи выступает только 1/3 контейнера.

Система очень удобна. Автокран поднимает крышку контейнера вместе с мешком и перемещает его в мусоровоз. Снизу открывается клапан и мусор высыпается. Затем клапан закрывается и мешок с крышкой возвращают обратно.

Преимущества такой системы:

— позволяет избежать неприятного запаха;

— не способствует разведению мелких вредителей и грызунов;

— мусор не летает по окружающей территории;

— повышенный уровень экологической безопасности;

— вместо некрасивой мусорной площадки — аккуратные ящики.

Данная система выглядит эстетично, позволяет избежать неприятного запаха и занимает совсем немного места.

Придомовая территория

Серьезное внимание уделено созданию комфортной придомовой зоны. Тщательно спроектированное пространство гармонично сочетает в себе спокойствие зон для отдыха, яркость детской площадки и динамику спортивного уголка. При проектировании общественных территорий приоритет отдается пешеходам. Предусмотрены мероприятия, снижающие скорость движения авто, что обеспечивает безопасность жильцов. Дворы превращаются в спокойное место отдыха с обширными зелеными насаждениями, игровыми площадками и скамейками.

Безбарьерная среда

На территории комплекса предусмотрена безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями и для молодых родителей с колясками. Светлые и просторные входные группы без лестниц и пандусов удобны абсолютно для всех жителей. Пешеходные зоны расположены на одном уровне для комфортных прогулок. По многочисленным аллеям можно беспрепятственно пройти в нужном направлении: до парковки, детской или спортивной площадки, workout-зоны, скверов для отдыха и уединения.

Входные группы

Сквозные парадные с витражным остеклением, с удобным доступом на детскую площадку и парковку.

Благоустройство

На территории комплекса реализованы:

- два больших двора с благоустроенной территорией;

- детская площадка с большим количеством различных элементов и безопасным покрытием;

- зона отдыха для взрослых;

- площадка для workout;

- площадка для выгула собак с дог-боксами для поддержания чистоты.

Детство

Детские площадки максимально наполнены игровыми элементами. Для занятия спортом спроектированы площадки для workout и фитнеса. Травмобезопасные покрытия на каждом участке создают условия для бега, катания на роликах, занятий спортом.

Благодаря системе сквозных подъездов, ребенок может самостоятельно выйти из дома на площадку, минуя проезжую часть.

Культурно-досуговый центр

На территории жилого комплекса распложен детский клуб «Ярославушка», где проходят различные мастер-классы для детей. Также в рамках данного клуба проводятся регулярные массовые мероприятия для жителей комплекса. Для детей жителей комплекса организованы бесплатные секция футбола и балетная школа.

Застройщик — СК «НИКС». Проектная декларация на сайте Yaroslavskiy74.ru.

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