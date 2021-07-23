Как выдра Ваня попал в челябинский зоопарк: История самого вертлявого и обаятельного питомца

Ванечка мог погибнуть, если бы не добрые люди, которым теперь он поднимает настроение.

Среди посетителей городских зоопарков находятся те, кто с жалостью смотрит на питомцев и внутренне желает выпустить их из вольеров на волю. Но большинство обитателей челябинского зоопарка — спасенные животные, для которых жизнь в дикой прироже уже невозможна. Про одного из них — макака-резуса Мишу, ставшего жертвой фотоживодера, КП-Челябинск уже рассказывала в первом выпуске самого доброго спецпроекта. Сегодня речь пойдет о выдре Ване. Его, с обмороженными лапками и в полумертвом состоянии, сотрудникам зоопарка передали неравнодушные люди.

Выдренку было всего около полугода, когда его нашли на трассе в Курганской области. Случилось это поздней осенью 2014 года. Маленький хищник был сильно истощен и почти не двигался. Челябинский зоопарк заменил ему дом, а сотрудники — родителей. До сих пор при виде своих спасителей Ваня оживляется, бежит навстречу и издает радостный писк.

Таким взъерошенным Ваня выглядел, когда попал в зоопарк. Фото: Челябинский зоопарк

— Тогда он был больше похож на рыбу, чем на выдру, — рассказывает культорганизатор челябинского зоопарка Любовь Кадомцева. — Вольера для содержания выдры у нас тогда не было, и Ваня полгода жил в теплом помещении экспозиции «Ночной мир». Ставили ему десятилитровое ведро, кидали игрушку, и вместе с ней он там полностью помещался и плескался. Сейчас у него отдельный вольер с бассейном.

Это сейчас у Вани собственный бассейн, а семь лет назад он плескался в ведре. Фото: Челябинский зоопарк

Для Вани все сложилось самым лучшим образом. Он попал в надежные руки и в удачный момент. Потому что законодательство тогда было проще, и зоопарк еще мог принимать питомцев от частных лиц. Последние три года изымать животное из природы и определять его дальнейшую судьбу может только министерство экологии Челябинской области.

— Зоологам удалось выходить выдренка, и уже к зиме он наел жирок, — говорит Любовь Кадомцева. — До определенного момента они заходили к нему в вольер и общались с Ваней. По мере взросления он начал покусывать сапоги, пытался стащить ключи. Сейчас с ним только защищенный контакт, но к людям он до сих пор неравнодушен и очень любит внимание публики.

К морковке у Вани любовь с детства. Фото: Челябинский зоопарк

Куда без любимой морковки? Фото: Челябинский зоопарк

Ваня долгое время рос среди людей и был ориентирован только на человека, поэтому встреча с себе подобными была для хищника шоком. Встреча с настоящей выдрой у него случилась пару лет назад, когда из пермского зоопарка к нему приехала Маша. Это сейчас у них полностью сформированная пара, а тогда мальчишке пришлось три недели прятаться за бревном.

К людям Ваня испытывает особую любовь. И она взаимна. Фото: Челябинский зоопарк

— Когда он увидел сородича, то просто испугался, — продолжает Любовь Кадомцева. — Когда Маша спала, он даже ходил на цыпочках, собирал свои игрушки и складывал в один угол. Но сейчас наши Иван да Марья живут дружно.

В зоопарке у выдр разнообразный рацион с добавлением необходимых этому виду витаминно-минеральных комплексов. Больше всего они любят рыбу. Конкретно Ваня — еще и морковь.

Вообще-то его зовут Иван Лютер Вжик, но сотрудники зоопарка ласково зовут его Ванюшей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В зоопарке в жизни Вани появилась Марья. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В рацион хищников входит говядина, различные субпродукты, морская и речная рыба, в том числе живая, охота на которую для выдриной семьи — сплошное удовольствие.

Справка КП

Обыкновенная выдра распространена в Европе, Азии, Северной Африке. Обитает по берегам лесных рек, озер, устраивая гнезда в пещерах и зарослях около воды. Это крупный зверь с сильно вытянутым, гибким туловищем обтекаемой формы. Длина тела 55-95 см, масса 6-10 кг. Окраска меха на спине темно-бурая, на брюхе светлая, серебристая.

Выдра великолепно приспособлена к жизни в воде: перепонки на лапах, гладкий мех, уплощенный хвост, клапаны, закрывающие ноздри и уши. Под водой может оставаться до четырех минут. Зимой выдры любят кататься с гор, поджимая лапы и скользя на брюхе.

Питается выдра преимущественно рыбой, зимой поедает лягушек, беспозвоночных, летом охотится на грызунов и птиц. Репродуктивного возраста достигает после двух лет. Продолжительность беременности 63-74 дня. Обычно рождается 2-3 детеныша.

Вид занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу Челябинской области.

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