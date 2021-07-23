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Дом. Семья23 июля 2021 4:27

Как выдра Ваня попал в челябинский зоопарк: История самого вертлявого и обаятельного питомца

Это сейчас Ваня радует публику, а несколько лет назад вздрагивал при каждом шорохе и боялся людей
Ольга СЕМЕНЮКОльга СЕМЕНЮК
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Ванечка мог погибнуть, если бы не добрые люди, которым теперь он поднимает настроение.

Ванечка мог погибнуть, если бы не добрые люди, которым теперь он поднимает настроение.

Среди посетителей городских зоопарков находятся те, кто с жалостью смотрит на питомцев и внутренне желает выпустить их из вольеров на волю. Но большинство обитателей челябинского зоопарка — спасенные животные, для которых жизнь в дикой прироже уже невозможна. Про одного из них — макака-резуса Мишу, ставшего жертвой фотоживодера, КП-Челябинск уже рассказывала в первом выпуске самого доброго спецпроекта. Сегодня речь пойдет о выдре Ване. Его, с обмороженными лапками и в полумертвом состоянии, сотрудникам зоопарка передали неравнодушные люди.

Выдры челябинского зоопарка

Выдренку было всего около полугода, когда его нашли на трассе в Курганской области. Случилось это поздней осенью 2014 года. Маленький хищник был сильно истощен и почти не двигался. Челябинский зоопарк заменил ему дом, а сотрудники — родителей. До сих пор при виде своих спасителей Ваня оживляется, бежит навстречу и издает радостный писк.

Таким взъерошенным Ваня выглядел, когда попал в зоопарк. Фото: Челябинский зоопарк

Таким взъерошенным Ваня выглядел, когда попал в зоопарк. Фото: Челябинский зоопарк

— Тогда он был больше похож на рыбу, чем на выдру, — рассказывает культорганизатор челябинского зоопарка Любовь Кадомцева. — Вольера для содержания выдры у нас тогда не было, и Ваня полгода жил в теплом помещении экспозиции «Ночной мир». Ставили ему десятилитровое ведро, кидали игрушку, и вместе с ней он там полностью помещался и плескался. Сейчас у него отдельный вольер с бассейном.

Это сейчас у Вани собственный бассейн, а семь лет назад он плескался в ведре. Фото: Челябинский зоопарк

Это сейчас у Вани собственный бассейн, а семь лет назад он плескался в ведре. Фото: Челябинский зоопарк

Для Вани все сложилось самым лучшим образом. Он попал в надежные руки и в удачный момент. Потому что законодательство тогда было проще, и зоопарк еще мог принимать питомцев от частных лиц. Последние три года изымать животное из природы и определять его дальнейшую судьбу может только министерство экологии Челябинской области.

— Зоологам удалось выходить выдренка, и уже к зиме он наел жирок, — говорит Любовь Кадомцева. — До определенного момента они заходили к нему в вольер и общались с Ваней. По мере взросления он начал покусывать сапоги, пытался стащить ключи. Сейчас с ним только защищенный контакт, но к людям он до сих пор неравнодушен и очень любит внимание публики.

К морковке у Вани любовь с детства. Фото: Челябинский зоопарк

К морковке у Вани любовь с детства. Фото: Челябинский зоопарк

Куда без любимой морковки? Фото: Челябинский зоопарк

Куда без любимой морковки? Фото: Челябинский зоопарк

Ваня долгое время рос среди людей и был ориентирован только на человека, поэтому встреча с себе подобными была для хищника шоком. Встреча с настоящей выдрой у него случилась пару лет назад, когда из пермского зоопарка к нему приехала Маша. Это сейчас у них полностью сформированная пара, а тогда мальчишке пришлось три недели прятаться за бревном.

К людям Ваня испытывает особую любовь. И она взаимна. Фото: Челябинский зоопарк

К людям Ваня испытывает особую любовь. И она взаимна. Фото: Челябинский зоопарк

— Когда он увидел сородича, то просто испугался, — продолжает Любовь Кадомцева. — Когда Маша спала, он даже ходил на цыпочках, собирал свои игрушки и складывал в один угол. Но сейчас наши Иван да Марья живут дружно.

В зоопарке у выдр разнообразный рацион с добавлением необходимых этому виду витаминно-минеральных комплексов. Больше всего они любят рыбу. Конкретно Ваня — еще и морковь.

Вообще-то его зовут Иван Лютер Вжик, но сотрудники зоопарка ласково зовут его Ванюшей.

Вообще-то его зовут Иван Лютер Вжик, но сотрудники зоопарка ласково зовут его Ванюшей.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В зоопарке в жизни Вани появилась Марья.

В зоопарке в жизни Вани появилась Марья.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В рацион хищников входит говядина, различные субпродукты, морская и речная рыба, в том числе живая, охота на которую для выдриной семьи — сплошное удовольствие.

Справка КП

Обыкновенная выдра распространена в Европе, Азии, Северной Африке. Обитает по берегам лесных рек, озер, устраивая гнезда в пещерах и зарослях около воды. Это крупный зверь с сильно вытянутым, гибким туловищем обтекаемой формы. Длина тела 55-95 см, масса 6-10 кг. Окраска меха на спине темно-бурая, на брюхе светлая, серебристая.

Выдра великолепно приспособлена к жизни в воде: перепонки на лапах, гладкий мех, уплощенный хвост, клапаны, закрывающие ноздри и уши. Под водой может оставаться до четырех минут. Зимой выдры любят кататься с гор, поджимая лапы и скользя на брюхе.

Питается выдра преимущественно рыбой, зимой поедает лягушек, беспозвоночных, летом охотится на грызунов и птиц. Репродуктивного возраста достигает после двух лет. Продолжительность беременности 63-74 дня. Обычно рождается 2-3 детеныша.

Вид занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу Челябинской области.

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