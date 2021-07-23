Сбросил маску, но вину не признал: суд избрал меру пресечения главе челябинского ПФР

В разгар судебного заседания Виктор Чернобровин снял маску Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Тракторозаводский районный суд избрал меру пресечения руководителю отделения пенсионного фонда России по Челябинской области Виктору Чернобровину, обвиняемому во взятке в особо крупном размере. Он будет находиться в СИЗО сроком на два месяца - до 22 сентября.

— Суд согласился со следствием, что подозреваемый может, находясь под домашним арестом, например, оказывать давление на свидетелей и соучастников, или уничтожить улики, или даже скрыться, — сообщил судья во время заседания.

По решению суда Чернобровина заключили под стражу до 22 сентября. Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В тот момент, когда Чернобровина уже заводили в суд в наручниках, следственный комитет назвал сумму взятки — 26 млн рублей (ч.6 ст. 290 УК РФ). Деньги он получил от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Ранее по этому делу задержали его зама Александра Орехова и начальника административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева, которого задержали в Калининграде. Но суммы у обоих фигурантов куда более скромные — 3 млн и 1 млн рублей соотвественно.

Виктор Чернобровин сидел практически неподвижно Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

В начале судебного заседания Виктор Чернобровин рассказал, что состоит на учете у кардиолога: проблемы с давлением и сердцем. Говорит, чувствует себя не очень хорошо, а также пожаловался, что плохо слышит.

Адвокат просил закрыть заседание от СМИ, ссылаясь на проблемы со здоровьем своего подзащитного. Но суд разрешил присутствие прессы.

— Чернобровин сидел неподвижно, редко моргал, смотрел в одну точку, — передает корреспондент КП-Челябинск. — На столе в клетке стояли бутылка воды, футляр, очки и маска. Маску он снял.

Защита просила отправить его под домашний арест или отпустить под залог 2,5 млн рублей — это деньги родственников, у дочерей хороший бизнес. Адвокат принес кипу дипломов о достижениях Чернобровина за последние несколько лет, пока тот был главой Пенсионного фонда, а еще что он заядлый книголюб, примерный семьянин. Все это время Чернобровин, не отрываясь, смотрел на своего адвоката. Затем он добавил, что не упомянули о награде, которую в СССР с 1983 года никто не получал.

Адвокат принес кипу документов, а у гособвинения всего два листочка Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Но Гособвинение настаивало на заключении под стражу: ведь, находясь на свободе, Чернобровин может оказать воздействие на свидетелей и на участников. Кроме того, большинство свидетелей еще не допрошено. А все регалии и награды ничего не говорят о деле, только о человеке как таковом.

— Я не собираюсь убегать, загранпаспорт у меня просрочен, за границей ничего нет у меня. В последнее время у меня подкачало здоровье. Я прошу суд о гуманном способе задержания меня, — заявил Чернобровин.

Смотреть видеосюжет Виктор Чернобровин в суде

Он также сказал, что ничего не знал о произошедшем и не мог влиять на выбор победителя.

Несмотря на коронавирусные ограничения, Виктор Чернобровин снял маску Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Обвинение заявило, что вчера при задержании у подозреваемого были медикаменты необходимые, и он в принципе себя неплохо чувствовал.

Чернобровин заявил, что не знал о махинациях с охранной формой Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Защита напомнила, что Чернобровиным заинтересовались после показаний Зайцева и Орехова, якобы они дали такие показания намеренно — чтобы их отпустили под домашний арест. Также адвокат отметил, что повлиять на контракт Чернобровин не мог, потому что госконтракты согласуют в Татарстане, и указал, что в материалах дела нет точных сведений за что была получена взятка.

Кроме того, адвокат подчеркнул: несмотря на то, что подсудимый знал, что против него дают показания, он все равно не скрывался и некого не подкупал. У него здесь дела, радиоклубы и хорошая социальная репутация.

Виктору Чернобровину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru