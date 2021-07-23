Названа сумма взятки, которую получил руководитель отделения ПФР в Челябинской области

Во время суда Виктор Чернобровин снял маску Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Сумма взяток по делу Виктора Чернобровина, 15 лет возглавлявшего отделение ПФР в Челябинской области составила 26 млн рублей.

— По данным следствия, обвиняемый получил взятки в сумме более 26 млн. рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда, — сообщил официальный представитель СУ СКР по Челябинской области. — Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Тем временем в Тракторозаводском районном суде началось заседание по избранию меры пресечения. Как передает корреспондент КП-Челябинск, Виктора Чернобровина завели в наручниках.

Виктор Чернобровин сидит на скамейке неподвижно, сообщает наш корреспондент Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

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Виктор Чернобровин по-прежнему остается управляющим регионального отделения Пенсионного фонда.

Он рассказал, что состоит на учете у кардиолога: давление и сердце. Говорит, что чувствует себя не очень хорошо. Также Виктор Чернобровин пожаловался, что плохо слышит.

Адвокат просил закрыть заседание от СМИ, ссылаясь на проблема со здоровьем своего подзащитного. Но суд разрешил присутствие прессы.

— Чернобровин по-прежнему сидит неподвижно, редко моргает, смотрит в одну точку, — передает корреспондент КП-Челябинск. — На столе в клетке стоят бутылка воды, футляр очки и маска. Маску он снял.

В клетке Чернобровин находится без маски. Жалуется на проблемы со здоровьем Фото: Атаман КОРОСТЫЛЁВ

Гособвинение настаивало на заключении под стражу: ведь, находясь на свободе, Чернобровин может оказать воздействие на свидетелей и на участников. Кроме того, большинство свидетелей еще не допрошено.

— Я не собираюсь убегать, загранпаспорт у меня просрочен, за границей ничего нет у меня. В последнее время у меня подкачало здоровье. Я прошу суд о гуманном способе задержания меня, — заявил Чернобровин.

Он также сказал, что ничего не знал о произошедшем и не мог влиять на выбор победителя.

Напомним, на прошлой неделе задержали с поличным замначальника Пенсионного фонда в Челябинской области Александра Орехова. Ему вменяется получение взятки в размере более 3 млн рублей. Он заявил о готовности сотрудничать со следствием, и его отправили под домашний арест.

Еще одним фигурантом дела о коррупции в ПФР также стал начальник административно-хозяйственного отдела Рудольф Зайцев. Он был задержан силовиками в Калининграде по обвинению в получении взятки на сумму более 1 млн рублей Силовики задержали его в Калининграде. Накануне суд Челябинска отправил его под домашний арест на два месяца

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